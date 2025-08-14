Ecuador
Una pichona de cóndor andino lleva 65 días de crianza con técnicas especiales en Cuenca

La cría recibe alimentación de unas marionetas que simulan a sus padres.

   
    Imagen de la pichona de cóndor criada con técnicas especiales.( Jaime Culebras/Photo Wildlife Tours )
Una pichona de cóndor andino lleva 65 días de crianza con técnicas especiales en el Bioparque Amaru de Cuenca.

La cría, que aún no tiene nombre, es hija de Inti, un cóndor que fue rescatado en Azuay tras agresiones humanas, y de Pacha, una cóndor que lleva en el Bioparque desde 2019, según contó El Universo.

En un inicio, el huevo recibió el calor de su madre, pero luego fue llevado a una termocuna para garantizar su temperatura y alimentación.

Tras su nacimiento, fue alimentada con marionetas creadas por un artista que simulan los movimientos de sus padres.

Toda una técnica novedosa con la esperanza de que la pichona alcance su etapa adulta, ya que su especie se encuentra amenazada.

