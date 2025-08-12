Un sismo de 3.3 se produjo en Sangolquí la madrugada de este martes 12 de agosto

Un sismo de magnitud 3.3 se produjo la madrugada de este martes 12 de agosto en la parroquia de Sangolquí, cantón Rumiñahui, al suroriente de Quito.

Justamente por esa cercanía con la capital, el movimiento telúrico también se sintió en Quito, Tumbaco y Cumbayá. Varios ciudadanos sintieron el temblor e incluso esto produjo que las alarmas de los autos se activaran.

El Instituto Geofísico (IG) detalló que el sismo se registró exactamente a las 02:17, con una profundidad de 3 kilómetros y con epicentro a 10,79 km de Sangolquí.

