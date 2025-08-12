Ecuador
12 ago 2025 , 06:19

Un sismo de 3.3 se produjo en Sangolquí la madrugada de este martes 12 de agosto

El temblor se sintió en Quito, Cumbayá, Tumbaco y otros sectores.

   
    Registro del sismo en Sangolquí este 12 de agosto.( IG )
Un sismo de magnitud 3.3 se produjo la madrugada de este martes 12 de agosto en la parroquia de Sangolquí, cantón Rumiñahui, al suroriente de Quito.

Justamente por esa cercanía con la capital, el movimiento telúrico también se sintió en Quito, Tumbaco y Cumbayá. Varios ciudadanos sintieron el temblor e incluso esto produjo que las alarmas de los autos se activaran.

El Instituto Geofísico (IG) detalló que el sismo se registró exactamente a las 02:17, con una profundidad de 3 kilómetros y con epicentro a 10,79 km de Sangolquí.

El ECU 911 dijo que, hasta la publicación de esta nota, no ha recibido reportes de emergencias. La Secretaría de Riesgos tampoco ha emitido pronunciamiento.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

