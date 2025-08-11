Un evento de DJ y música se canceló en Esmeraldas, los organizadores dicen que no devolverán el dinero

Uno de los eventos que generó mayor expectativa, en este<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/10-de-agosto target=_blank>feriado del 10 de Agosto</a></b>, fue el <b>festival Casa Mar,</b> que estaba previsto realizarse, el sábado 9 de agosto, en las <b>instalaciones de Casa Blanca,</b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/feriado-pichincha-opciones-turismo-KJ9913378 target=_blank></a></b>