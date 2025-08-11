Un evento de DJ y música se canceló en Esmeraldas, los organizadores dicen que no devolverán el dinero

Uno de los eventos que generó mayor expectativa, en este feriado del 10 de Agosto, fue el festival Casa Mar, que estaba previsto realizarse, el sábado 9 de agosto, en las instalaciones de Casa Blanca, ubicadas en Same (Esmeraldas), a 10 minutos de Atacames.

Se esperaba la participación de varios DJ invitados. Se iba a contar con dos horas de barra libre y un artista sorpresa. El show iba a ser desde las 20:00 hasta las 02:00, no obstante, el espectáculo se canceló y en redes sociales circulan videos y quejas de los asistentes, quienes piden la devolución del valor de las entradas.

En su cuenta de Instagram, la empresa de DJs y eventos Six Estudios informó que la fiesta continuará en Quito. "Con 15 años de trayectoria (...) nunca habíamos enfrentado una cancelación a pesar de tener todos los permisos correspondientes".

Y añade el comunicado: "Nosotros estamos consternados por lo sucedido con Casa Mar-Casablanca, Same, Esmeraldas (...) Hemos decidido trasladar la diversión a Quito y ofrecerte una noche épica de Halloween, el viernes 31 de octubre de 2025".

Ecuavisa.com se comunicó con Juan Francisco Ortega, director de Six Estudios y dijo que al avento acudieron aproximadamente 800 personas, pero las autoridades de la Intendencia no permitieron que el espectáculo siga, pasadas las 23:30. "Nos cancelaron arbitrariamente, teniendo los permisos, porque el Comité Promejoras de Casa Blanca no quiere que hagan fiestas o eventos allí".

Reiteró que contaban con todos los permisos para realizar el festival Casa Mar. No se devolverá el dinero de las entradas, pero se organizará otro evento, en Quito, por Halloween, el próximo 31 de octubre. Quienes tenían su entrada para Casa Mar-Casablanca entrarán gratis a la fiesta en la nueva fiesta que se realizará en la capital.

Ortega dijo que por más de 15 años organizan eventos durante los feriados en Casa Blanca y otros sectores del país. Por su parte, desde la Alcaldía de Atacames mencionaron que la Comisaría no conocía de ningún evento en Casa Blanca.

