Temblor de magnitud 4.0 sacude el norte de Chile

Un sismo de magnitud 4.0 se registró en el norte de Chile, a 25 kilómetros de la ciudad de Camiña, en la región de Tarapacá. Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 3:18 a.m. (hora Chile) de este miércoles y tuvo una profundidad de 82.0 kilómetros.

Chile es un país con alta actividad sísmica, ya que se encuentra en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. Por esta razón, los temblores de variada intensidad son comunes, aunque la mayoría resultan imperceptibles.

El sismo más grande en la historia de Chile y del mundo ocurrió en 1960. Con una magnitud de 9.5, este terremoto, conocido como el sismo de Valdivia, fue tan poderoso que provocó un tsunami que afectó a la costa chilena y, de forma más leve, a países tan lejanos como Japón.

Otro de los terremotos más fuertes fue el del 27 de febrero de 2010. Con una magnitud de 8.8, este sismo, conocido como "27F", sacudió las costas de la región del Maule y, al igual que el de 1960, generó un tsunami que golpeó las costas de Chile y, en menor medida, de otros países de la región.

