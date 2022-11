Virgilio Saquicela: "Si Jiménez tiene problemas en la gobernanza, no busque un chivo expiatorio en la Asamblea"

El presidente de la Legislatura, Virgilio Saquicela Espinoza, rechazó hoy, martes 22 de noviembre del 2022, las declaraciones del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien dijo que "más de 30 proyectos de ley sobre seguridad están represados en la Asamblea".

"Hay proyectos de ley que llevan más de cuatro años en proceso. Más de 20 ni siquiera han comenzado a tratarse por las comisiones, pues la Asamblea no les da trámite", dijo el funcionario en un video difundido por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.

Para Saquicela, lo primordial es defender la institucionalidad de la Asamblea Nacional. "No sé qué observa el ministro de Gobierno. Al menos, desde que fue asambleísta, no lo he vuelto a ver por el Palacio Legislativo. Le invito públicamente a venga, se de una vuelta y converse en las comisiones".

Añadió que Jiménez también fue legislador y está equivocado de "la misa la media" cuando dijo que hay 30 proyectos de seguridad represados. "Está mal ubicado en cuanto a saber lo que sucede a esta temática en la Asamblea Nacional. Si el señor ministro no conoce los hechos, no puede hablar de memoria y menos botar lodo con ventilador".

"Si él tiene problemas en la gobernanza de este país no le eche la culpa, no busque un chivo expiatorio, menos a la Asamblea Nacional. La institucionalidad la defiendo yo como su presidente y la haré respetar", apuntó Saquicela.

