En entrevista para Ecuavisa.com, la asambleísta dice que no es momento de impulsar juicios políticos contra ninguna autoridad.

Sin embargo, los ecuatorianos buscan asambleístas que puedan llegar a consensos y en conversaciones de este tipo se sabe también las cosas en las que no vamos a tener un acuerdo y eso ya lo conocemos por las tendencias políticas e ideológicas , pero habrá cosas en las que sí.

Creo que esta no va a ser una asamblea de conflictos, polarizada, en la que nadie se pueda poner de acuerdo. Puede ser una asamblea en la que haya asambleístas pro-gobernabilidad y anti-gobernabilidad.

Henry Kronfle, personalmente, me parece una persona que tiene vasta experiencia en temas legislativos ; sin embargo, lo que podemos afirmar es que no nos interesa la Presidencia de la Asamblea. Junto a nuestro presidente, Daniel Noboa, hemos conversado que lo que nos interesa es aprobar nuestras leyes económicas urgentes . Por supuesto que nos interesa tener una presencia importante en el CAL, es lo que corresponde al ser la bancada de Gobierno.

No hemos conversado de nombres todavía con el Presidente de la República. Personalmente, me interesa mucho ser vocera de las leyes económicas urgentes del gobierno, como designada también a ser el nexo entre el gobierno y la Asamblea Nacional.

Esto va a ser en su momento socializado por los expertos en la materia, pero sí es importante, porque los ecuatorianos no pueden sostenerse un segundo más con estos cortes de luz, incluso se habla de racionalización del agua. Es evidente que estamos viviendo una crisis , que ya trasciende solamente los temas de seguridad, si no también de servicios básicos.

Creemos que la agenda legislativa o la agenda de prioridades no incluye juicios políticos. Queremos enfocarnos en propuestas, en soluciones para la problemática de los ecuatorianos: empleo, seguridad, lo social, y no en desperdiciar nuestro tiempo, que es tan valioso, porque es tan corto, en juicios políticos a cualquiera de las autoridades.

Es un tema de percepción. Algo que es importante entender es que cuando nosotros hablábamos de que somos la nueva generación, eso no es solo un discurso, los ecuatorianos tienen que empezar a darse cuenta de la nueva forma de hacer política, la prensa tradicional, la opinión pública, el Twitter.

Si esa es la definición de política, pues yo creo que toda mi vida he tenido esas ganas de servir, desde muy pequeña.

A Daniel lo conocí a inicios de este año. Realmente no estaba entre mis planes incursionar en una elección popular, sin embargo, él me comentó acerca de su proyecto político y esa motivación que tenía por cambiar el Ecuador. Así fue cómo me convenció también para ser parte de su equipo de manera muy orgánica.

Me siento identificada con mucho de la visión que tiene él para el país, me siento identificada como una joven que sueña en grande y sueña que este país merece estar mejor y que puede estar mejor. Para eso estamos los jóvenes, quienes tenemos que dar ese paso al frente.

Creo firmemente que él (Noboa) es mi mentor, es una persona que admiro, no solo su trayectoria política, sino sus valores como persona.