UNES insistirá en la conformación de comisión que evalúe al CAL

La bancada del correísmo (UNES), insistirá en la búsqueda de conformar una comisión que evalúe la gestión del órgano administrativo (CAL) de la Asamblea Nacional.

Según el legislador Ronny Aleaga, la nueva mayoría está constituida, mientras, el movimiento Pachakutik, llama a los asambleístas a dejar de lado los intentos de desestabilización.

Más allá de que no se haya logrado 70 votos, porque falto uno, para conformar una comisión que evalúe la gestión del Consejo de Administración Legislativa (CAL), en el bloque de UNES no existe decepción sino confianza, pues dicen que una eventualidad no es derrota.

En Pachacutik consideran que las intenciones del correísmo son otras, que eso de la evaluación es un eufemismo para iniciar un plan que busca terminar de desinstitucionalizar al Estado.

Que eso es una ficción dicen desde UNES, un temor infundado. Afirman que lo único que buscan es que la Asamblea se maneje de una forma distinta, de la forma que a ellos les parezca adecuada.

En Pachakutik están conscientes de que su bloque legislativo no está cohesionado. Lo cierto es que aún nada está dicho, ya que el CAL sigue en la mira y la oposición a un voto de conseguir la mayoría que les permita continuar con su maniobra.