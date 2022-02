Después de una jornada accidentada, la presidenta de la Asamblea convocó a otra sesión para este sábado

Es la accidentada sesión de este jueves que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, clausuró en medio de la apelación a su dirección. Ahora, convocó al pleno para este sábado a las 10 de la noche y de forma virtual.

Sus opositores dicen que eso no se puede hacer porque las mismas autoridades de la legislatura dispusieron mediante resolución que todas las sesiones sean presenciales.

Patricia Sánchez es parte del grupo de Pachakutik radicales, que junto a UNES y el partido Socialcristiano forman la nueva mayoría. Si ellos no asisten, no habrá quorum y por tanto no habrá sesión.

Pero sobre lo de ayer, en CREO cuestionan la agresividad de varios legisladores. La correísta Viviana Veloz encaraba de esta forma al secretario de la sesión. Mientras el socialcristiano Luis Almeida increpaba al oficialismo y tuvo la respuesta de Eitel Zambrano.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, es más radical ante los intentos de la nueva mayoría de crear una comisión que investigue a los miembros del CAL y en especial a la presidenta. Y por la misma vía dice estar el correísmo.

Y en la nueva mayoría anuncian que insistirán en las siguientes sesiones hasta que se evalúe a las autoridades legislativas.