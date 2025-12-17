Política
17 dic 2025 , 19:42

Un funcionario y dos exmiembros del gobierno de Noboa cuestionados por contratos de Progen y Austral

Enfrentan cuestionamientos por los contratos que se adjudicaron para tres termoeléctricas inconclusas que estuvieron a cargo de empresas extranjeras como Progen y Austral.

   
Los fallidos proyectos termoeléctricos de las compañías extranjeras Progen y Austral despiertan un tema del que evitan o pocos quieren hablar en el gobierno de Daniel Noboa. Se trata de la responsabilidad política a través de funcionarios que estuvieron a cargo de negociar tres contratos para generar 241 megavatios por USD 239 millones que hoy no sirven.

Los cuestionamientos apuntan a tres personas:

El primero es Fabián Calero, quien entre abril y octubre de 2024 fue Gerente General de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC). En ese periodo se adjudicaron los contratos para instalar la Central Salitral y Quevedo de Progen y la Central Esmeraldas III de Austral.

Lea: La demanda de CELEC en EE. UU. señala que Progen hizo un plan fraudulento

Calero, también fue Viceministro de Energía hasta el 18 de julio de este año porque fue desvinculado por la actual Ministra de Energía, Inés Manzano, con base en un examen especial de Contraloría que determinó indicios de responsabilidad penal.

Según el gobierno, el exfuncionario huyó del país y en la demanda que presentó CELEC contra Progen en Estados Unidos, está acusado de tener vínculos con una accionista de la compañía encargada de instalar los generadores en ambas centrales.

El segundo en la mira es Roberto Luque, quien en abril de 2024 fue Ministro de Energía encargado en plena emergencia por los apagones. Uno de los hechos que salpica a Luque es el viaje que hizo a Estados Unidos junto a Calero para visitar las instalaciones de la empresa Progen y verificar la confiabilidad de ese proveedor.

Quote

"Primero que nada evitar intermediarios, segundo no tener problemas contractuales por incumplimientos".

Actualmente, Luque sigue en el gobierno de Noboa como Ministro de Infraestructura y Transporte. A pesar de ese antecedente, ha sido enfático en decir que no participó en las contrataciones de Progen y austral, y que colaborará con la justicia.

El tercer funcionario que siguió el proceso de contratación fue Arturo Felix Wong cuando era Secretario General de la Administración Pública quien, desde abril de 2024 cuando fue la primera etapa de apagones, acompañó a Luque a resolver la crisis energética, pero desde enero de este año el presidente Daniel Noboa lo designó como Embajador de Ecuador en Colombia y desapareció del mapa político nacional.

Los cuestionamientos también se levantaron contra la Ministra de Energía, Inés Manzano, porque esas obras inconclusas, que debieron estar listas hace más de un año, no se han retomado por parte de la empresa pública CELEC, tal como lo ofrecieron el gobierno el pasado 16 de junio.

Le puede interesar: Ecuador presenta demanda en EE. UU. contra Progen por contratos termoeléctricos fallidos

Resolver esta responsabilidad política quedará pendiente para el próximo año, pues los informes de la fiscalización del caso Progen se conocerán en la Asamblea Nacional en el 2026.

