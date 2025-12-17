Un funcionario y dos exmiembros del gobierno de Noboa cuestionados por contratos de Progen y Austral

Los fallidos proyectos termoeléctricos de las compañías extranjeras Progen y Austral despiertan un tema del que evitan o pocos quieren hablar en el gobierno de Daniel Noboa. Se trata de la responsabilidad política a través de funcionarios que estuvieron a cargo de negociar tres contratos para generar 241 megavatios por USD 239 millones que hoy no sirven.

Los cuestionamientos apuntan a tres personas:

El primero es Fabián Calero, quien entre abril y octubre de 2024 fue Gerente General de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC). En ese periodo se adjudicaron los contratos para instalar la Central Salitral y Quevedo de Progen y la Central Esmeraldas III de Austral.

Lea: La demanda de CELEC en EE. UU. señala que Progen hizo un plan fraudulento

Calero, también fue Viceministro de Energía hasta el 18 de julio de este año porque fue desvinculado por la actual Ministra de Energía, Inés Manzano, con base en un examen especial de Contraloría que determinó indicios de responsabilidad penal.

Según el gobierno, el exfuncionario huyó del país y en la demanda que presentó CELEC contra Progen en Estados Unidos, está acusado de tener vínculos con una accionista de la compañía encargada de instalar los generadores en ambas centrales.

El segundo en la mira es Roberto Luque, quien en abril de 2024 fue Ministro de Energía encargado en plena emergencia por los apagones. Uno de los hechos que salpica a Luque es el viaje que hizo a Estados Unidos junto a Calero para visitar las instalaciones de la empresa Progen y verificar la confiabilidad de ese proveedor.