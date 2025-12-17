Un funcionario y dos exmiembros del gobierno de Noboa cuestionados por contratos de Progen y Austral

Los <b>fallidos proyectos termoeléctricos</b> de las <b>compañías extranjeras</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/por-pedido-celec-procuraduria-no-liderara-demanda-contra-progen-MD10576921 target=_blank>Progen</a> y Austral </b>despiertan un tema del que evitan o pocos quieren hablar en el gobierno de <b>Daniel Noboa</b>. Se trata de la <b>responsabil</b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/demanda-celec-ee-uu-senala-progen-hizo-plan-fraudulento-ND10577794 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>