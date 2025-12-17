La demanda de CELEC en EE. UU. señala que Progen hizo un plan fraudulento

El documento de la demanda que presentó la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) contra la compañía Progen en Estados Unidos tiene 35 páginas.

En ellas señala que este caso involucra un plan fraudulento contra el gobierno ecuatoriano, describe que los acusados y sus co-conspiradores formaron una empresa criminal que aprovechó la crisis de los apagones para malversar casi USD 110 millones de Ecuador.

Entre las acusaciones está que Progen presentó documentos falsos que certificaban su experiencia en otros proyectos eléctricos y destaca que mintió que los generadores eran nuevos.

Como consecuencia, incumplió la instalación de dos termoeléctricas de 150 megavatios que tenían que estar listas a finales de 2024.

Por el contrato de la Central Quevedo, CELEC, pagó USD 37 millones 790 mil y por Salitral entregó USD 69 millones 580 mil. Según la demanda, Progen reclutó a la Compañía Ecuatoriana Astrobryxa S.A. para instalar los generadores de energía.

Progen pagó a Astrobryxa USD 20 millones por supuestos servicios como subcontratista.

Señala que es una empresa falsa sin experiencia en proyectos de generación de energía y describe que “parece ser propiedad o estar controlado por Karla Saud Calero, una persona que está relacionada con Fabián Calero, quien fue Gerente General de CELEC al momento de la adjudicación de los contratos. Además, señala que Calero huyó recientemente de Ecuador y su paradero es desconocido”.

Concluye que los motores eléctricos estaban defectuosos y algunos equipos fueron repintados para ocultar el óxido.

La demanda exige una indemnización por daños y perjuicios, cuyo valor se definirá en el proceso, incluyendo el pago de los honorarios de los abogados que contrató el estado ecuatoriano para este recurso que se presentó en la Corte Federal de Florida en Estados Unidos.

La compañía Progen no ha reaccionado a esas acusaciones.