Política
21 nov 2025 , 17:23

Esta es la trayectoria de Carlos Alarcón Argudo, nuevo fiscal general del Estado

Ocupa el cargo de Wilson Mentor Toainga, quien renunció a ese cargo, este viernes 21 de noviembre de 2025

   
    Imagen del fiscal Carlos Alarcón Argudo. ( Captura de pantalla )
Este 21 de noviembre de 2025 se convirtió en una fecha clave por la renuncia de Wilson Toainga a su cargo como fiscal general subrogante del Estado. Ahora, el Ministerio Público queda en manos de Carlos Leonardo Alarcón Argudo, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, quien es conocido por manejar el caso Triple A y otros de relevancia.

El pasado 3 de octubre, el Consejo de la Judicatura (CJ) nombró a Alarcón como fiscal subrogante cuando Toainga se encuentre en ausencial temporal o definitiva. Al inicio, uno de los casos que más llamó la atención fue cuando, en sus primeros cinco días como fiscal encargado, pidió a la Corte Nacional de Justicia que archivara una denuncia en contra del presidente Daniel Noboa, la primera dama, Lavinia Valbonesi, y la empresa Dundee Precious Metals, que buscaba quedarse con el proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha (Azuay).

Su trayectoria

Alarcón tiene un masterado en Derecho Penal de la Universidad de las Américas, con especialización en criminalidad compleja y justicia indígena de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, según los registros de Senescyt. Primero fue agente fiscal, en Quinindé (Esmeraldas). Luego, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

Estuvo a cargo del caso Triple A que inició, en julio del 2024, tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables en la que se exponía un presunto comercio irregular de gasolinas, pues había discrepancias entre lo despachado por Ecuador y el volumen comercializado por las empresas investigadas. En este caso es investigado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

También estuvo con el Caso Nene en el que se indaga un presunto tráfico de influencias en la Vicdepresidencia de la República. El hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, Sebastián Barreiro, y Daniel Redrován, quien fue asesor de la exfuncionaria, fueron acusados de ese delito, al supuestamente exigir dinero a una persona que trabajó como Coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia.

