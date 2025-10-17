Política
Si la denuncia contra Noboa y Valbonesi se archiva, como pidió el fiscal Carlos Alarcón, Yaku Pérez irá a la Corte Constitucional

Peréz acusó a Noboa, Valbonesi y una empresa minera canadiense por presunto tráfico de influencias.

   
    A la izquierda, el fiscal Carlos Alarcón; a la derecha, el denunciante Yaku Pérez.( Composición )
En sus cinco días como fiscal encargado, Carlos Alarcón pidió a la Corte Nacional de Justicia que archive una denuncia en contra del presidente Daniel Noboa, la primera dama, Lavinia Valbonesi, y la empresa Dundee Precious Metals, que buscaba quedarse con el proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha.

Ellos fueron acusados de un presunto tráfico de influencias, cohecho y conflicto de intereses, precisamente en el marco de ese proyecto minero, que por ahora no va.

LEA: Yaku Pérez denunció por presunto tráfico de influencias a Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi por proyecto minero

La jueza encargada de resolver si el caso queda en el archivo o no es Daniella Camacho.

Yaku Pérez, excandidato presidencial y representante de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), es el denunciante. Argumentó que la empresa hizo donaciones a una fundación de Valbonesi y que previamente hubo reuniones con Noboa en Canadá.

LEA: El Gobierno confirma que suspenderá la licencia ambiental del proyecto Loma Larga

Sin embargo, Pérez señala que el 3 de octubre, el fiscal Wilson Toainga "lo excluyó" del proceso al declarar la investigación como reservada. Esa decisión, dice, se tomó sin fundamentación de por medio y sin pedir autorización a la Corte Nacional.

Por eso presentó una apelación, pero enfatiza que no fue considerada por Carlos Alarcón, quien sustituyó a Toainga del 5 al 10 de octubre. Alarcón pidió el archivo el 8 de octubre.

LEA: Cuenca: Ciudadanos protestaron en contra del proyecto minero Loma Larga y el alza del diésel

Yaku Pérez subraya que la jueza Camacho debe considerar todo esto y no archivar el caso. Pero si eso ocurre, manifestó que acudirá a la Corte Constitucional e incluso a instancias internacionales.

Carlos Alarcón es el reemplazo de Wilson Toainga en Fiscalía cuando este se ausente temporalmente o renuncie. Es conocido por encabezar las investigaciones del caso Triple A, que tiene procesado a Aquiles Álvarez, y el caso Nene, donde está procesado Francisco Barreiro, hijo de Verónica Abad.

