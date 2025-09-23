Cuenca: Ciudadanos protestaron en contra del proyecto minero Loma Larga y el alza del diésel

Ciudadanos de Cuenca se sumaron a las protestas nacionales en contra de la eliminación del subsidio al diésel este 23 de septiembre, pero sus manifestaciones fueron pacíficas y con un número reducido de personas, diferente a la Marcha por el Agua del 16 de septiembre.

En la mañana se concentraron en las parroquias Tarqui y Sayausí unos 100 integrantes de organizaciones indígenas, ambientalistas, afiliados al seguro social campesino y sindicatos de trabajadores.

No hubo cierre de vías ni disturbios con los policías y militares desplegados en la zona. Ya en la tarde el punto de encuentro fue el parque San Blas, en el centro de la capital azuaya.

Desde ahí unas 400 personas caminaron seis cuadras por la calle Simón Bolívar con banderas y carteles. Exigieron que el Gobierno revoque la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha y que se derogue el decreto ejecutivo 126 que elimina el subsidio al diésel

Tras 20 minutos del recorrido, llegaron a la Gobernación de Azuay custodiada por uniformados, ahí también pidieron aumento en el presupuesto de educación y salud.