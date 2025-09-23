Política
23 sep 2025 , 18:02

Cuenca: Ciudadanos protestaron en contra del proyecto minero Loma Larga y el alza del diésel

No hubo cierre de vías ni disturbios con los policías y militares desplegados en la zona. Por otra parte, hubo tensión en una reunión de la Gobernación de Azuay con el prefecto y el alcalde de Cuenca.

   
  Cuenca: Ciudadanos protestaron en contra del proyecto minero Loma Larga y el alza del diésel
    Imagen de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay este 23 de septiembre del 2025.( FOA Azuay )
Fuente:
Registro
user placeholder

David Muñoz
Ciudadanos de Cuenca se sumaron a las protestas nacionales en contra de la eliminación del subsidio al diésel este 23 de septiembre, pero sus manifestaciones fueron pacíficas y con un número reducido de personas, diferente a la Marcha por el Agua del 16 de septiembre.

En la mañana se concentraron en las parroquias Tarqui y Sayausí unos 100 integrantes de organizaciones indígenas, ambientalistas, afiliados al seguro social campesino y sindicatos de trabajadores.

No hubo cierre de vías ni disturbios con los policías y militares desplegados en la zona. Ya en la tarde el punto de encuentro fue el parque San Blas, en el centro de la capital azuaya.

Desde ahí unas 400 personas caminaron seis cuadras por la calle Simón Bolívar con banderas y carteles. Exigieron que el Gobierno revoque la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha y que se derogue el decreto ejecutivo 126 que elimina el subsidio al diésel

Tras 20 minutos del recorrido, llegaron a la Gobernación de Azuay custodiada por uniformados, ahí también pidieron aumento en el presupuesto de educación y salud.

Y aunque no se reportaron disturbios en las marchas, donde sí hubo tensión fue en la reunión en la que Francisco Bermúdez, gobernador de Azuay, recibió a Cristian Zamora, alcalde de Cuenca y al prefecto Juan Cristóbal Lloret para que entreguen documentos que sustenten la contaminación que tendría el agua si no se evita la minería en Quimsacocha.

Sin embargo, según el alcalde Cristian Zamora, el Gobierno ya tenía esa documentación. Posteriormente, la Coordinación Zonal del Ministerio de Ambiente apuntó que tomarán en cuenta la información.

El presidente Noboa ya ha anunciado que el proyecto Loma Larga no se ejecutará pero las organizaciones sociales exigen que se muestre la revocatoria definitiva de la licencia ambiental.

