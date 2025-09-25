El Gobierno confirma que suspenderá la licencia ambiental del proyecto Loma Larga

El Gobierno Nacional anunció que iniciará el proceso para la suspensión de la licencia ambiental del proyecto Loma Larga en Azuay, tras recibir informes de la Prefectura del Azuay y el Municipio de Cuenca.

El presidente Daniel Noboa ya había adelantado que esta decisión se iba a tomar, en una entrevista pasada.

En un comunicado publicado por la Presidencia de la República, se aseveró que las autoridades locales deberán responder por la veracidad, consistencia y responsabilidad técnica de los informes que han puesto en consideración del Gobierno.

El pasado 16 de septiembre, los ciudadanos de Cuenca realizaron una manifestación masiva llamada La Marcha por el Agua en donde expresaron su rechazo al proyecto minero, pues apuntaron que la actividad extractivista contaminará el agua de la ciudad.

La empresa minera a cargo del proyecto Loma Larga, Dundee Precious Metals, defendía que no hay conexión entre el agua subterránea, que dota de agua a Cuenca, y la superficial, con la que se operaría.

Sin embargo, Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, aseveró en una entrevista en Contacto Directo que, debido a la condición del suelo permeable, el líquido sí se verá afectado.

La iniciativa minera representaba 7 800 hectáreas de concesión y se preveía una inversión de USD 500 millones. La proyección de exportaciones que hizo el Banco Central durante el periodo de concesión ascendió a USD 3 500 millones.