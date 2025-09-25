El Gobierno confirma que suspenderá la licencia ambiental del proyecto Loma Larga

El Gobierno Nacional anunció que iniciará el proceso para la suspensión de la licencia ambiental del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/gobierno-informe-proyecto-loma-larga-cuenca-azuay-FA10101361 target=_blank>proyecto Loma Larga </a></b>en Azuay, tras recibir informes de la Prefectura del Azuay y el Municipio de <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/proyecto-minero-loma-larga-confrontacion-gobierno-cuenca-NH10175448 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/alcaldia-cuenca-ratifica-rechazo-proyecto-minero-LA10108232 target=_blank></a></b> <i></i><b></b>