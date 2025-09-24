Política
24 sep 2025 , 20:36

El proyecto minero Loma Larga tiene enfrentado a la vocera de Gobierno y al alcalde de Cuenca

La vocera de gobierno Carolina Jaramillo y el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, se confrontan en redes sociales. El Gobierno aún no emite alguna resolución en firme sobre la cancelación del proyecto minero Loma Larga.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

La confrontación por el proyecto minero Loma Larga se ha extendido por más de una semana y el último episodio fue el video que la vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, publicó en su cuenta de X.

Lo subió con un texto en el que se refiere al alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, como ofuscado y de mala memoria. "Ay alcalde. La respuesta no es para mí, responde a los cuencanos. No te escondas detrás de tu gerente, el alcalde eres vos", exclamó.

Jaramillo aseguró que el alcalde no cumplió la resolución de un tribunal que ordenó medidas de reparación, incluyendo la reforestación, luego de una tala de árboles en la avenida Pumapungo.

Le puede interesar: Cuenca: Ciudadanos protestaron en contra del proyecto minero Loma Larga y el alza del diésel

A partir de ello cuestionó que Zamora fuera un precursor de la masiva marcha en rechazo al proyecto minero Loma Larga. "Te contradices, mientes y difamas", aseveró.

El primer cuestionamiento de Jaramillo fue el 15 de septiembre, un día antes de la marcha. "Con qué calidad, política y moral me atrevería a decir. Es una de las principales voces que está llamando a los cuencanos a marchar", dijo durante una rueda de prensa de vocería presidencial.

Ese mismo día hubo la primera reacción de Zamora en X. Aseguró que la sentencia no fue dirigida a él sino a la Empresa Municipal de Aseo y que la reforestación sí se cumplió. No fue todo, el pasado domingo,volvió a pronunciarse en video, en la misma red social.

"Usted a mí no me va a decir que a mí me falta calidad moral, porque la falta de calidad moral es usted", dijo. Este miércoles volvió a pronunciarse.

Lea también: Paro nacional Ecuador | Líderes indígenas y sociales apuntan que están siendo investigados por paralización de servicios

"Entiendo que ella tenga que devengar el sueldo pero está haciendo un pésimo trabajo, tiene que leer porque aquí sí habemos autoridades que le vamos a responder las cosas, más bien tienen queya proceder con la reversión de la licencia ambiental y de la concesión", comentó.

Mientras estos funcionarios discuten si tienen calidad moral para hablar sobre el agua en Cuenca, no hay fecha concreta para que el Gobierno emita una resolución que confirme que el proyecto minero Loma Larga no se ejecutará, tal como lo anunció el presidente.

El Gobernador de Azuay, Xavier Bermúdez, aseguró el martes que el análisis administrativo apenas comienza.

Temas
Minería
Loma Larga
proyecto Loma Larga
Cristian Zamora
Carolina Jaramillo
Ecuador
Cuenca
Noticias
Recomendadas