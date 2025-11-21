Wilson Toainga renunció a su cargo como fiscal general subrogante del Estado

Wilson Toainga, fiscal general subrogante del Estado, renunció. El Ministerio Público comunicó esta decisión este viernes 21 de noviembre.

Toainga venía desempeñándose como autoridad principal de la entidad, desde la salida de Diana Salazar en mayo de 2025. Estaba como fiscal general subrogante desde abril del 2019.

Su decisión la sustentó en que pasó un tiempo prudencial desde que estaba prorrogando sus funciones, que debían culminar este año tras pasar seis años, y que no quería que su ejercicio prolongado se torne ilegítimo o sea malinterpretado.

Apuntó contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) por aún no haber designado a las principales autoridades de la Fiscalía General del Estado mediante un concurso.

Ante esta salida, el Ministerio Público queda en manos de Carlos Leonardo Alarcón Argudo, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, conocido por tener en sus manos el caso Triple A.

El Consejo de la Judicatura lo había designado como suplente de Toainga a inicios de octubre. El nombre de Alarcón salió de un listado de 26 fiscales provinciales y coordinadores. Mario Godoy, presidente de la Judicatura, dijo que habría una afectación si se elegía a un fiscal provincial y optó por un coordinador.

En ese cargo había tres opciones: Susana Rodríguez, Jorge Cuasapaz Arcos y Carlos Leonardo Alarcón. La primera tenía una amonestación y quedó descartada. Entre esos dos finalistas, Godoy mocionó a Alarcón.

Toainga aclaró que seguirá laborando como agente de primer nivel, en la unidad o lugar donde sea requerido.