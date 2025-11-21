El IESS denunció en Fiscalía un presunto caso de falsificación de aportes

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) denunció ante Fiscalía un presunto caso de falsificación de aportes para que una persona se beneficie de una jubilación.

La entidad dijo en un comunicado publicado este 21 de noviembre que supuestamente una funcionaria ingresó, "de forma ilegal y sin sustento técnico", cinco años de aportes falsos a favor de una afiliada.

El objetivo era que dicha persona acceda a una jubilación de forma irregular.

Adicional, el IESS identificó a una persona externa que ofrecía "servicios ilícitos para captar afiliados y alterar registros institucionales".

Las investigaciones pueden determinar presuntos delitos de peculado, cohecho, falsificación informática y revelación de bases de datos.

La institución dijo que advirtió estos hechos por el canal de denuncias que tiene a disposición de la ciudadanía en este enlace o mediante el número 0962532338.

