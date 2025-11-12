Afiliados y prestadores del IESS protestaron en exteriores de la Caja del Seguro por pagos y atención pendiente

Gritos, pitos y reclamos marcaron la mañana del martes 11 de noviembre en pleno centro de Guayaquil. Decenas de personas, entre <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/prestadores-externos-iess-ministerio-salud-EF10044022 target=_blank>prestadores de servicios de salud</a></b>, afiliados y jubilados, cerraron la <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/hospital-iess-guayaquil-corrupcion-personal-antecedentes-penales-CA9255455 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/prestamo-bid-para-salud-debate-manejo-fiscal-gobierno-noboa-GF10402343 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b>