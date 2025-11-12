Afiliados y prestadores del IESS protestaron en exteriores de la Caja del Seguro por pagos y atención pendiente

Gritos, pitos y reclamos marcaron la mañana del martes 11 de noviembre en pleno centro de Guayaquil. Decenas de personas, entre prestadores de servicios de salud, afiliados y jubilados, cerraron la avenida Olmedo y Boyacá, en los exteriores de la caja del IESS.

Los representantes de las clínicas protestaban por la millonaria deuda que el seguro mantiene con ellos, mientras que jubilados y afiliados reclamaban por la mala atención y la falta de medicamentos.

El cierre paralizó el movimiento habitual del centro a las 07:30 de la mañana. Hubo fuerte congestionamiento vehicular y afectación al sistema de transporte Metrovía, que tuvo que suspender la ruta de una de sus paradas, ubicada en la caja del seguro.

Incluso varios pasajeros quedaron en media calle porque las unidades tuvieron que detenerse antes.

Al ritmo de tambores y cánticos, la protesta continuó. Entre los asistentes estuvo Celsio González de 65 años, diagnosticado hace 11 años con insuficiencia renal.

Necesita recibir diálisis tres veces por semana y pese a ser afiliado, dice que debe pagar USD 40 por cada tratamiento en clinicas privadas.

Los prestadores de salud de nivel 2, representados por Cristina Freire, afirmaron que el IESS les adeuda alrededor de USD 1 mil millón a 120 clínicas privadas en todo el país correspondientes a los años 2023, 2024 y lo que va del 2025.

"Y se ha dado preferencia incluso al nivel 3 es decir a clínicas grandes se está pagando con discrecionalidad tal es así que inclusola Contraloría General del Estado está ya tomando cartas en el asunto porque lastimosamente se está pagando a dedo y no realmente a todos, como debería cancelarse, porque todos los prestadores han brindado el servicio a los afiliados y jubilados", comentó la vocera de la asociación de los centros de diálisis de Ecuador.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio de la manifestación. dialogaron con los protestantes y sirvieron de enlace para que personal del IESS los atendiera.

Tras un diálogo de aproximadamente 30 minutos con el director provincial del IESS, Bolívar Maldonado, se acordó habilitar la vía y permitir la normalización del tránsito a eso de las 10 de la mañana.

El director provincial tiene limitaciones en lo que él ha podido ofrecer como solución. Entonces, lo que hemos insistido es que por favor nos reciba en Quito el abogado Édgar Lama (presidente del Consejo Consultivo del IESS) porque él es el que tiene realmente la potestad para decir efectivamente por qué no se nos ha pagado", dijo Cristina Freire.

Luego de casi tres horas el grupo se retiró de la Caja del Seguro y avanzó en caminata hacia los bajos de la Gobernación del Guayas.

Ahí intentaron nuevamente cerrar la vía, pero la Policía no lo permitió y abrió un carril para evitar que se repitiera el bloqueo. Ahora los manifestantes esperan que se cumpla una nueva reunión con el IESS este jueves en Guayaquil, como les confirmaron.

Si no reciben respuestas, indicaron que viajarán a Quito para exigir atención a las autoridades nacionales.