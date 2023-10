Para, Yépez, quien también es docente en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), en caso de darse la consulta popular lo primordial es preguntar sobre seguridad, y eso tiene que ver con los cambios jurídicos que necesita el país para enfrentar sobre todo al crimen organizado que aterroriza a todos los ecuatorianos, “yo creo que el presidente electo, si es que llega a tomar esa decisión, debe primero tener un voto de confianza de la ciudadanía”, exclama.

Lea: ¿Quién es quién en el círculo cercano de Daniel Noboa, presidente electo en Ecuador?

De su parte, la consultora política María José Torres manifiesta que la consulta popular sin duda es una herramienta que genera un diálogo directo con la ciudadanía, pero no lo es todo para poder generar una gobernabilidad. Ella coincide con la postura de Yépez y afirma que se necesita el diálogo con la Asamblea. “Un gobierno no se constituye solamente con el poder Ejecutivo, también tenemos el poder Legislativo, el Consejo de Participación Ciudadana. Son varios los poderes que hacen que el país pueda tener una gobernabilidad positiva que genere bienestar a la gente, entonces no se puede pensar que se soluciona todo el tema de la gestión política sólo como una consulta popular”.

La experta hace referencia a la última consulta popular convocada por Guillermo Lasso en la que se plantearon ocho preguntas y el no ganó en todo lo consultado, “no se lo puso sobre la mesa, veíamos conversaciones en Twitter pero los dos últimos días, me atrevería a decir, quizás la gente no sabía exactamente por qué votar y ahí fracasaron las preguntas”, menciona Torres.