Ronny Aleaga solo recibe una amonestación escrita por su foto en la piscina de Miami con prófugos de la justicia

El correísmo agrupado en el movimiento Revolución Ciudadana decidió solo una amonestación escrita al asambleísta Ronny Aleaga por haber aparecido en una piscina en Miami junto a prófugos de la justicia ecuatoriana.

La foto que se viralizó en redes sociales provocó que el expresidente Rafael Correa le pidiera respuestas al legislador ante el Comité de Ética de la Revolución Ciudadana.

“Dentro del proceso del Comité de Ética de la Revolución Ciudadana he sido notificado con una amonestación escrita por un comportamiento, al parecer para el movimiento, de estar en un espacio que no me corresponde”, informó este viernes el propio Aleaga en la Asamblea.

Y señaló que haber sido fotografiado con prófugos de la justicia no significa que él esté involucrado en los actos que a ellos se les investiga. “Al final del día, uno como político se relaciona con muchas personas. Yo no estoy por la vida pidiéndole récord policial a las personas”, dijo.

En la fotografía, que fue tomada en Miami el 18 de abril de 2022, aparecen Xavier Jordán y Pablo Mendoza, prófugos de la justicia por actos de corrupción en la negociación de insumos médicos en dos hospitales de Guayaquil durante la pandemia del COVID-19.

Tras esa publicación, el Gobierno de Estados Unidos decidió retirarle la visa al asambleísta Aleaga, quien hoy también se refirió a eso.

“A otros personajes, funcionarios públicos, les han retirado la visa sin explicación alguna, ¿cuántos están procesados y detenidos?”, argumentó el legislador que ya no podrá volver a la casa de los parientes de su novia en Miami.

El asambleísta de UNES volvió a sostener que coincidir en una reunión social con el pariente de su novia no lo vincula a actividades ilegales.

“Una fotografía no demuestra absolutamente nada. Si hay una vinculación en estos presuntos delitos, esa persona que tanto ha vociferado que tiene las pruebas, no ha presentado hasta el día de hoy una sola prueba”, dijo Aleaga, en alusión al presidente de la Comisión de Fiscalizacón, Fernando Villavicencio.

A él lo conminó a que ponga una denuncia en su contra “si tiene tanta certeza y seguridad (de que cometió un delito), pero reconozca con firma y rúbrica”.