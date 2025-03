Le puede interesar: Asamblea: Fiscalización asegura que Petrolia y Amodaimi no tienen capital para operar en el Campo Sacha

Con 68 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, este jueves 13 de marzo de 2025, el Proyecto de Resolución que establece que el proceso de concesión del Campo Sacha , dispuesto por el Acuerdo Ministerial No. MEM-MEM-2024-0040-AM-A , vulnera la normativa constitucional y generaría un perjuicio económico para el país.

Inty Gronneberg, doctor en Innovación, aseguró que las concesiones o las asociaciones público-privadas no son malas per se, pues hay casos exitosos en el mundo. Sin embargo, la concesión del campo Sacha no era beneficiosa para el país. Lo importante, dijo, es buscar mecanismos para modernizar las relaciones público-privadas, a fin de innovar, para sacar provecho de la transferencia de conocimiento de las empresas a cargo de esas concesiones.

Mientras, Fausto Peñafiel Villarreal, experto en proyectos estratégicos petroleros y mineros, indicó que el país tiene 456 campos petroleros, 246 de los cuales están en operación y los 200 restantes que se encuentran a la espera de la reactivación. Si bien no es posible perforar nuevos pozos, tanto por los altos costos de inversión, cuanto por la posibilidad de que no se produzca petróleo, lo recomendable es la reactivación de los pozos inactivos, con buenos resultados.

En el debate, que contó con la intervención de 17 asambleístas, hubo algunas precisiones en torno a la concesión del campo Sacha. Por un lado, se habló de una intención de entregar el campo más productivo del país, dejando migajas para el Estado. Igualmente, que entre las irregularidades detectadas por la Comisión de Fiscalización, no hubo el informe técnico de Petroecuador y se quiso incluir una cláusula arbitral, contrariando la voluntad popular expresada en las urnas.

Así mismo, se destacó que el fracaso de la concesión del campo Sacha se debe, también, a la presión social ejercida por los trabajadores petroleros, técnicos y varias organizaciones sociales, quienes generaron opinión pública para frenar la entrega irregular de Sacha a una empresa que todavía está buscando financiamiento internacional.

Le puede interesar: El consorcio Sinopetrol no pagó la prima de USD 1 500 millones en el plazo fijado por Noboa para operar el campo Sacha