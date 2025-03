A las 21:00 de este martes 11 de marzo de 2025 vence el plazo que puso el presidente Daniel Noboa Azín para que el consorcio Sinopetrol pague los USD 1 500 millones de prima y opere en el campo Sacha, considerado como el de mayor producción de Ecuador y del que se extrae el crudo de mejor calidad.

Si eso no se cumple, no se firmará el contrato. "El motivo es simple: si no responden con la urgencia que el pueblo ecuatoriano merece, analizaremos otras opciones", manifestó el Jefe de Estado.

Eso ocurrió luego de las críticas que se dieron tras el anuncio de la adjudicación del campo Sacha-Bloque 60. Además, la Comisión de Fiscalización comenzó a investigar.

