Caso contrario, agregó, no se firmará el contrato para la exploración petrolera. "El motivo es simple: si no responden con la urgencia que el pueblo ecuatoriano merece, analizaremos otras opciones".

No solo eso. También desvirtuó insinuaciones de un posible conflicto de interés, luego de que se divulgara que la empresa Amodaimi Oil, una de las que conforma el consorcio Sinopetrol, tenía el mismo número telefónico que El Ordeño, compañía en la que familiares de Noboa tienen acciones a través de otras empresas.

"A diferencia de quienes nos atacan, mi familia jamás ha vivido del Estado. Ni tampoco le ha quitado nada. A diferencia de los máximos representantes de aquellos que sí robaron al país, no vivimos de un sueldo de un partido con fondos estatales, ni somos contratistas tapiñados de Petroecuador. Mi familia no le ha quitado nada al Estado, al contrario, durante la década de la persecución, cuando imperaba el odio, fue el Estado el que intentó quitarle todo a mi familia. Nos quitaron bienes, salud, paz, y más importante que todo: tiempo, que se pudo haber compartido con seres queridos que hoy están muy enfermos, o simplemente ya no están", escribió Noboa en sus redes sociales.

