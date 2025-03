La adjudicación del campo petrolero Sacha sigue generando reacciones de diferentes activistas, políticos y gremios del país. La mañana de hoy, jueves 6 de marzo de 2025, los representantes de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC 5), de la Asamblea Nacional, acudieron a la Fiscalía General para denunciar un presunto tráfico de influencias y peculado.

"Se está jugando con los recursos del pueblo ecuatoriano, quien financia salud, educación y seguridad. El presidente nos ha dicho que supuestamente van a utilizar esa prima de USD 1 500 millones en seguridad, así como nos dijo que el 3% del IVA lo utilizaría en seguridad y mintió. Es un presidente que siempre miente", dijo la legisladora del correísmo Sofía Espín, quien acudió a la Fiscalía.

También alertó sobre el adelanto (prima) de USD 1 500 millones que recibiría Ecuador por la delegación de operaciones del campo Sacha. Para la asambleísta: "no es así. En la página web de la empresa New Stratus Energy confiesan que esta firma espera financiar su parte de la inversión de capital principalmente a través del flujo de caja de las operaciones que esté ejecutando con Ecuador. Entonces, no tienen los USD 1 500 millones. Lo que quieren es con el mismo dinero y petróleo de los ecuatorianos financiar esa prima".

Esto genera un perjuicio que va por los USD 8 000 millones, puntualizó Espín, quien estaba acompañada de otros asambleístas. Agradeció a los representantes de las organizaciones sociales que los acompañaron. "La Fiscalía no puede mirar hacia otro lado".

Le puede interesar: Daniel Noboa pone fecha límite para que consorcio pague una prima y opere el campo Sacha