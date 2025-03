El consorcio Sinopetrol no pagó al Estado ecuatoriano la prima de USD 1 500 millones en el tiempo fijado por el presidente Daniel Noboa para que opere el campo Sacha, en Orellana.

El 5 de marzo, Noboa puso al consorcio como fecha límite las 21:00 de este 11 de marzo para el desembolso y así proceder con la firma del contrato que permita la concesión.

Si no se cumple con la disposición, no se firmará el contrato para la exploración petrolera, dijo en su momento el Primer Mandatario. "El motivo es simple: si no responden con la urgencia que el pueblo ecuatoriano merece, analizaremos otras opciones".

