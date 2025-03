La ministra de Energía y presidenta del COE Nacional, Inés Manzano, fue entrevistada este miércoles 12 de marzo de 2025 en Contacto Directo de Ecuavisa. Primero, ratificó el pedido del Gobierno al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que no se multe a los damnificados de las provincias afectadas por las lluvias y que no podrán votar en la segunda vuelta de las elecciones 2025.

Sinopetrol le dijo al Gobierno que necesitaba aproximadamente dos o tres meses para agilizar la entrega la entrega de la prima de USD 1 500 millones por la adjudicación del Campo Sacha. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa dio un plazo hasta las 21:00 del 11 de marzo y no se cumplió. "No hay nada más que hablar. Sencillamente el plazo se les venció".

¿Las conversaciones con Sinopetrol se quedaron en cero? "Claro, se hizo lo fue que está en la ley y reglamento de Hidrocarburos". No habría que decir más porque el plazo venció anoche. "Esta era una oportunidad que el consorcio no aprovechó. No entendieron que había esta potestad que el presidente la ejerció muy bien y que decía hasta 30 días. En el comunicado, les dio hasta el 11 de marzo. Ellos ya venían conversando con él. No es una adjudicación de la noche a la mañana".

También se hicieron invitaciones para interés a cuatro empresas de Medio Oriente (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait) y hasta Ecopetrol estaba interesada. "Ellos hicieron esta no solicitada y la pusieron sobre la mesa. Debieron de haber visto lo que estábamos trabajando con ellos, se cerraron en diciembre y sabía que eran USD 1 500 millones. Ya no cabe más que decir".

