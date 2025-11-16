Referéndum y Consulta Popular 2025 | En 46 recintos electorales del extranjero continúan jornadas de votación

Tras el cierre de las juntas receptoras del voto a las 17:00 horas en todo el territorio nacional, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, mediante una rueda de prensa, confirmó que en 46 centros de votación alrededor del mundo continúa el proceso de recepción de votos con total normalidad. Esto se mantendrá hasta que todos estos centros de votación concluyan con el horario establecido por el CNE, de acuerdo con su respectivo huso horario y la hora local.

LEA: Los primeros resultados de la Consulta Popular Ecuador 2025 se conocerán desde las 19:00

En otras zonas del mundo, como Australia, Corea del Sur, Japón, China, Indonesia, Turquía, Sudáfrica y Egipto, el cierre de las juntas receptoras del voto se llevó a cabo antes de la culminación del proceso en el territorio ecuatoriano.

Durante la rueda de prensa también se informó que la participación ciudadana en las urnas supera el 80% y que, a partir de las 19:00 horas, comenzarán a cargarse las actas de votación con los resultados, las cuales podrán visualizarse en la página web del CNE y en su aplicación disponible para smartphones. Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía, partidos políticos y medios de comunicación a mantenerse informados a través de los canales oficiales.

LEA: Los primeros resultados de la Consulta Popular Ecuador 2025 se conocerán desde las 19:00