Referéndum y Consulta Popular 2025 | En 46 recintos electorales del extranjero continúan jornadas de votación

Tras el cierre de las juntas receptoras del voto a las 17:00 horas en todo el territorio nacional, la presidenta del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-referendum-ecuador-16-noviembre-2025-JH10425268 target=_blank>Consejo Nacional Electoral,</a> mediante una rueda de prensa, confirmó que en<b> 46</b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-2025-resultados-oficiales-cne-HG10431666 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-2025-resultados-oficiales-cne-HG10431666 target=_blank></a></b>