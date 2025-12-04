Política
Marcela Aguiñaga pide reunión con Roberto Luque por el Quinto Puente, en Guayas

Aguiñaga busca aclarar las discrepancias sobre los avances y desembolsos del proyecto, luego de una discusión pública con el ministro por los fondos asignados.

   
    El Gobierno Provincial está encargado de la construcción de las vías de acceso al Quinto Puente. ( Prefectura del Guayas )
La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, solicitó este miércoles 3 de diciembre una reunión con el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, y su equipo para dialogar sobre la construcción del Quinto Puente.

La funcionaria reconoce en una carta enviada al secretario de Estado que han existido "discrepancias respecto a los avances del proyecto", por eso plantea instalar el lunes 8 de diciembre una mesa técnica de trabajo en la sede del Gobierno Provincial, en Guayaquil, para "definir una hoja de ruta y superar de manera urgente los obstáculos presentados".

Lea también: Correa rompe con Aguiñaga: "Con nosotros no cuentes, busca a Noboa o a Tibán"

Las discrepancias que menciona Aguiñaga parten de un reclamo de dinero que la misma prefecta hizo en una entrevista en TV. La funcionaria mencionó que el Gobieno Nacional solo ha entregado USD 35 millones de USD 120 millones que ofreció para la realización de obras complementarias como excavaciones, trabajos de drenaje o instalación de ductos y tuberías en lo que serán las vías de acceso al Quinto Puente.

La contestación de Luque no tardó. En su cuenta en X, el ministro señaló que "los USD 120 millones para el Quinto Puente están garantizados" y le advirtió: "No nos haga pensar que nos hemos equivocado al seleccionar nuestro socio estratégico".

Añadió que los desembolsos por parte del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) se realizarán conforme al avance económico de la obra y que la Prefectura debe presentar informes cada dos meses. Según el ministro, esos avances económicos no superan los USD 19,5 millones.

"Usted demuestra desconocimiento al expresar que necesita más recursos cuando no ha desembolsado todo lo que el Gobierno le ha transferido", agregó el ministro.

Aguiñaga volvió a pronunciarse: "Ministro, la información que le han entregado no es correcta". En un tono más conciliador, lo invitó a cristalizar la mesa técnica entre el MIT y el Gobierno Provincial. Sin embargo, la Prefectura, en un boletín más extenso, detalló que a la fecha ya se han gastado USD 41 millones, por lo que ya hay un valor pendiente de seis millones que deben ser cubiertos por el Ministerio.

Revise además: Marcela Aguiñaga: "En ADN no me quieren tampoco"

Por otra parte, la institución provincial señaló que los USD 35 millones que entregó el MIT corresponden al rubro de 2024 y que, en 2025, la Administración de Noboa debía entregar USD 51 millones más, pero "no han llegado los recursos de este año".

Esta nueva tensión entre el Gobierno Nacional y la Prefectura del Guayas ocurre en medio de un remezón político que experimenta Aguiñaga, quien este miércoles anunció su renuncia a la organización política Revolución Ciudadana (RC), luego de que el líder del movimiento, Rafael Correa, dijo que no la apoyará en un nuevo proceso electoral y la invitó a abandonar la RC.

El Quinto Puente, también conocido como Viaducto Sur de Guayaquil, no es simplemente un puente más: se trata de un ambicioso proyecto de infraestructura cuya construcción contempla 44 km de vías, cinco puentes, incluyendo el cruce sobre el río Guayas, con el objetivo de conectar directamente el sur portuario con importantes corredores hacia el interior del país.

