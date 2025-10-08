El Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero fue aprobado

A las 20:16 de este miércoles 8 de octubre de 2025, concluyó la sesión número 46 del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/pleno-de-la-asamblea target=_blank>Pleno de la Asamblea Nacional</a></b> en la que se trató el informe para Segundo Debate del <b>Proyecto de Ley Orgánica</b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/quito-reforma-ley-contratacion-publica-aprobada-asamblea-nacional-quiot-ecuador-LH10249992 target=_blank></a></b>