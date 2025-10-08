El Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero fue aprobado

A las 20:16 de este miércoles 8 de octubre de 2025, concluyó la sesión número 46 del Pleno de la Asamblea Nacional en la que se trató el informe para Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero.

Con 81 votos, ese texto fue aprobado. Hace dos días, esta propuesta fue aprobada por la Comisión de Régimen Económico y busca la independencia técnica, la transparencia y la eficiencia de los órganos de regulación y control del sistema financiero nacional, así como a modernizar la estructura y funciones del Banco Central.

Incorpora disposiciones para ampliar la inclusión financiera, regular la actividad Fintech (tecnología financiera), fomentar los medios de pago electrónicos y reforzar la protección a los usuarios financieros, en concordancia con los principios de estabilidad, sostenibilidad y seguridad jurídica del sistema económico.

