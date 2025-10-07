El Pleno de la Judicatura sancionó a una fiscal y nueve abogados en libre ejercicio

Una fiscal de Quito y nueve abogados, en libre ejercicio profesional, recibieron sanciones disciplinarias durante la sesión ordinaria número 091-2025 del Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), este martes 7 de octubre de 2025. La razón: determinaron su responsabilidad en diversas infracciones contempladas en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

Una agente fiscal de la Unidad de Violencia de Género N.º 8 de Quito fue sancionada con una multa equivalente al 4% de su remuneración mensual. Según el CJ, se comprobó su responsabilidad en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107 numeral 5 del COFJ, referente al retardo injustificado en la prestación del servicio judicial.

Según el expediente, dentro de una investigación por presunta violación, la fiscal no realizó ningún impulso ni diligencia procesal durante 10 meses, tiempo en el que tuvo a su cargo la indagación previa.

