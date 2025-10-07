Política
El Pleno de la Judicatura sancionó a una fiscal y nueve abogados en libre ejercicio

La decisión fue adoptada en el Pleno, este 7 de octubre de 2025. La razón: determinaron su responsabilidad en infracciones contempladas en el Código Orgánico de la Función Judicial.

   
    La sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura en Quito. ( Cortesía del CJ )
Una fiscal de Quito y nueve abogados, en libre ejercicio profesional, recibieron sanciones disciplinarias durante la sesión ordinaria número 091-2025 del Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), este martes 7 de octubre de 2025. La razón: determinaron su responsabilidad en diversas infracciones contempladas en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

Una agente fiscal de la Unidad de Violencia de Género N.º 8 de Quito fue sancionada con una multa equivalente al 4% de su remuneración mensual. Según el CJ, se comprobó su responsabilidad en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107 numeral 5 del COFJ, referente al retardo injustificado en la prestación del servicio judicial.

Según el expediente, dentro de una investigación por presunta violación, la fiscal no realizó ningún impulso ni diligencia procesal durante 10 meses, tiempo en el que tuvo a su cargo la indagación previa.

Abogados sancionados

El Pleno del CJ sancionó a nueve abogados en libre ejercicio por infracciones disciplinarias. De ellos, siete fueron multados con el 50% de una remuneración básica unificada, al incurrir en las faltas tipificadas en el artículo 335 numerales 9 y 11, relacionadas con las prohibiciones en el patrocinio de causas.

Los dos restantes fueron suspendidos por dos meses en el ejercicio de su profesión, debido a que no comparecieron a las audiencias para las cuales fueron convocados.

