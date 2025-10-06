Política
Contraloría retoma emisión de informes de pertinencia para la contratación pública

El informe de pertinencia y favorabilidad es obligatorio para las entidades públicas de cara a una contratación.

   
Las entidades públicas deberán pedir nuevamente a la Contraloría General del Estado informes de pertinencia y favorabilidad para los procesos de contratación.

Este requisitio fue eliminado con la aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública (LOIP), pero quedó sin efecto por decisión de la Corte Constitucional (CC). Por lo que a la fecha se mantiene vigente la Losep.

Eso sí, la CC aclaró que todos los procesos precontractuales iniciados antes de la publicación de la sentencia (3 de octubre) deben concluir conforme las reglas de la LOIP. A partir de esa fecha, las instituciones deberán observar la normativa que estaba vigente antes de las reformas.

El informe de pertinencia y favorabilidad es obligatorio para las entidades públicas de cara a una contratación. Dicho documento busca determinar si la contratación propuesta era pertinente (es decir, congruente con la necesidad declarada por la entidad) y favorable (es decir, cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente).

Armando Yánez, experto en contratación pública, considera que este informe no es más que un paso burocrático.

