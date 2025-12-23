El Pleno de la Judicatura aceptó la renuncia de Henry Gaibor, este 23 de diciembre

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aceptó hoy, martes 23 de diciembre de 2025, la renuncia que presentó el director de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor. Lo hizo tras una petición de las autoridades de este organismo. También se iniciará un sumario disciplinario en su contra, informó el CJ en su cuenta de X.

Henry Gaibor presentó el pasado 22 de diciembre su renuncia irrevocable como director del Consejo de la Judicatura en Pichincha. "Esta decisión responde al interés de preservar la institucionalidad y permitir que los procesos se desarrollen con absoluta normalidad y objetividad", se leyó en su comunicado.

Aseguró que sus actuaciones al frente de la dirección provincial de la Judicatura se han regido por "los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad pública".

La mañana del lunes 22 de diciembre, cuatro vocales de la Judicatura pidieron su renuncia luego de que se divulgaran audios comprometedores sobre el accionar de Gaibor.

En los mismos, se escucha cómo sugiere al juez anticorrupción Carlos Serrano ponerle más atención a los argumentos de la defensa de un narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. También buscaba mantener reuniones para ampliar el tema.

Gaibor no ha dado explicaciones públicas por las acusaciones. Él es amigo y considerado la mano derecha de Mario Godoy, presidente de la Judicatura. Este último pidió licencia para preparar sus argumentos ante la Asamblea Nacional. Ya adelantó que todo se trata de una persecución política.

Mientras tanto, el juez Serrano abandonó su cargo luego de denunciar las presiones, amenazas y el retiro de su seguridad.

