El Pleno de la Judicatura aceptó la renuncia de Henry Gaibor, este 23 de diciembre

El <b>Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ)</b> aceptó hoy, martes 23 de diciembre de 2025, la renuncia que presentó el director de la Judicatura de Pichincha,<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/henry-gaibor target=_blank>Henry Gaibor</a>.</b> Lo hizo tras una petición de <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/consejo-de-la-judicatura target=_blank></a><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/mario-godoy-licencia-asamblea-nacional-EN10593070 target=_blank></a></b>