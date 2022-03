Paola Pabón: “Octubre es un capítulo que nos avergüenza como sociedad”

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, aseguró este viernes 11 de marzo del 2022 que las amnistías permiten una reconciliación y la unidad del país. Lo hizo luego de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, criticara la medida adoptada por el Pleno de la Asamblea durante la sesión de la madrugada del 10 de marzo.

“El legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros. La Asamblea cometió un acto de injusticia. Olvidaron a Quito en llamas, familias que perdieron negocios, periodistas agredidos, personas violentadas. Respaldo a los quiteños y a la fuerza pública ante la decisión”, escribió el Primer Mandatario en su cuenta de Twitter.

Pabón lamentó la postura del Gobierno porque las amnistías sirven para lograr el encuentro que el Jefe de Estado ha planteado, de forma retirada, desde la campaña electoral. “No la comparto, pero en democracia las distintas posiciones y criterios son respetables”.

A criterio de la funcionaria, el país en general necesita una reconciliación para enfrentar el desempleo y la crisis climática. Reconoció que el Gobierno ha realizado un trabajo importante con el plan de vacunación, pero hay discrepancias en lo que respecta a las políticas económicas.

Considera que mucha gente está contenta con las amnistías, pues el odio no aporta a la sociedad. Criticó que se quiera utilizar como campaña electoral al malestar que algunos quiteños expresaron durante las protestas de octubre del 2019. Nadie quiere que se paralice una ciudad y que haya saldos nefastos como 1 300 heridos, 1 500 detenidos, 11 muertos y personas que perdieron sus ojos.

“Octubre es un capítulo que nos avergüenza como sociedad y que bajo ninguna circunstancia debe volver a repetirse”. Aseguró que todas las personas afectadas por las protestas merecen disculpas. Eso incluye a militares y policías agredidos, los padres cuyos hijos fallecieron, quienes perdieron sus ojos, etc.

A la prefecta no le sorprendió la postura de María Paula Romo, exministra de Gobierno de Lenín Moreno, quien escribió: “Y de Pabón y compañía solo paciencia... ahora que su causa se archiva no habrá sanción pero habrá verdad. Sin la prohibición legal, se podrá mostrar todo lo que hicieron en octubre. Aprovechando el caos y el sufrimiento de tanta gente para impedir la audiencia del Caso Sobornos...”.

A su criterio, Romo lideró la represión en Quito. “Ella y Moreno son personajes que no están en el país, no pueden estar en el país. Esa es la realidad, no me extraña. Sin embargo, creo que nuestra obligación es poder superar estos eventos sin resentimientos ni odios. La única fuerza que construye y cambia un país es el amor”.

¿La reelección es una prioridad?

La provincia de Pichincha tiene asuntos importantes por resolver como los problemas de vialidad y las fuertes lluvias que no han dado tregua. No obstante, “sería un honor tener una reelección porque esta significaría un reconocimiento de Pichincha a la gestión que hemos realizado estos años”. Acotó que ha sacado adelante a la provincia pese a que se presentaron varias dificultades como la pandemia, las restricciones financieras y la persecusión política que con la amnistía quedó terminada.