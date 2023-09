Pablo Dávila: "Ahora se busca deslegitimar el trabajo que hizo el Consejo de Participación Transitorio"

El 'Sí' ganó con un 67,65% de los votos, a escala nacional, frente al 32,35% que obtuvo el 'No'. En ese contexto, el Transitorio evaluó a la Corte Constitucional (CC) que venía actuando, desde la época correísta, y se originó el concurso para los nuevos jueces, cuyo primer presidente fue el doctor Hernán Salgado Pesántes .

Dijo que ahora se busca deslegitimar y no reconocer el trabajo que hizo en el Consejo de Participación Transitorio. En 2018, por voluntad popular, se tomaron varias decisiones estratégicas para recobrar el estado de derecho en el país. Una era evaluar a las autoridades en funciones después de un proceso que garantice los derechos para los involucrados. En ese proceso se incluyó a la CC.

"Hoy en día, nuevamente, vemos un esfuerzo que se plantea a través del abuso de una garantía jurisdiccional en materia constitucional, que es la acción de protección, para tratar de desconocer el proceso de evaluación que se hizo a la CC", dijo.

A su juicio, es relevante que los ciudadanos defiendan el trabajo del Transitorio y de todas las instituciones involucradas en recuperar el estado de derecho y la confianza en las entidades públicas desde el 2018 hasta hoy. "Tratar de cambiar a la CC, a través de la figura que sea, nos obliga a preguntarnos en este momento ¿para qué? y ¿por qué? ¿Acaso esta nueva estrategia, a través de una acción de protección en Montecristi, pretende que se elimine, se cese en funciones a la actual CC para que venga la que fue cesada en 2018 por voluntad ciudadana".

Dávila está convencido de que, detrás de esa "argucia jurídica", hay una estrategia política para desestabilizar el país y evitar que se siga recuperando el estado de derecho. Explicó que los miembros de la CC, hasta 2018, tenían graves y delicados conflictos de interés para el ejercicio de su cargo. "Los magistrados que cesamos estaban absolutamente vinculados al partido político del Gobierno de ese tiempo, Alianza País, del expresidente Rafael Correa".

Añadió que una parte de los integrantes de esa Corte Constitucional estaban ligados al Gobierno de Correa. De hecho, algunos incluso cumplieron funciones en el Despacho Presidencial y ejecutaban las disposiciones del Ejecutivo en diferentes carteras de Estado. "No podían ejercer el cargo porque no tenían autonomía, no presentaban garantías en la justicia para los ciudadanos".

