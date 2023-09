La demandante argumentó que esa sentencia no limita la participación de los ciudadanos y, por lo tanto, considera que la vía adecuada es la veeduría.

Una analista del Cpccs de Manabí respondió a esa solicitud citando el dictamen de la Corte Constitucional (CC) en el que se establece que la institución no tenía competencias extraordinarias que se le otorgó al transitorio.

André Benavides añade al análisis la extemporaneidad del procedimiento, porque la Corte Constitucional desde ese entonces ha tomado varias acciones que jurídicamente no podrían revertirse.

Chalco explica que ese dictamen de la CC es una interpretación constitucional de 2019 en la que se determinó que los siguientes Cpccs, luego del Transitorio, es decir, aquellos denominados como definitivos, no podrán evaluar ni interferir en las decisiones del transitorio.

Por otro lado, Ecuavisa.com conversó con consejeros de minoría y confirmaron que no tenían conocimiento sobre el tema. Mishelle Calvache dice que no se ha socializado con el Pleno del Cpccs, y no se les ha convocado para ese propósito. La vocal se enteró por una publicación en redes sociales del Consejo, pero confirmó que ya pidió la información a la Secretaría.