El primero en esa lista era convocar a una Asamblea Constituyente . Ese planteamiento no ha vuelto a sonar con fuerza de la boca de la candidata González, aunque sí consta en su plan, de manera ambigua:

Legalmente, no existe el término reconstituyente , por lo que no está claro a qué se refiere la candidata en el plan. Lo que consta en la Constitución son los mecanismos para reformarla, que puede ser por enmienda, reforma parcial o convocando a una Asamblea Constituyente.

La abogada constitucionalista, Pamela Aguirre Castro, dice que no hay que olvidar el rol que juega la Corte Constitucional en estos casos, pues dependerá de los magistrados crean conveniente o no volver a preguntar lo que ya fue consultado a la ciudadanía.

En 2007, la Asamblea que redactó la Constitución estuvo vigente de noviembre de ese año a octubre de 2008, es decir, once meses.

Partiendo de la premisa de que efectivamente convoquen a una Constituyente , los expertos calculan que el tiempo del próximo Gobierno podría jugarles en contra, es decir, que no alcance a aprobarse una nueva Constitución en el año y medio que estarán en funciones.

Aunque no hay certezas de cómo podría plantearse tal reforma, el constitucionalista Paúl Córdova no ve la vía jurídica para poder consultar si está de acuerdo o no con la aprobación de los resultados de la consulta de 2018.

El especialista parte del meollo de ese referéndum: la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-t), presidido por Julio César Trujillo, que nombró a las autoridades de control que hasta ahora están vigentes.

En ese sentido, dar marcha atrás implicaría que las acciones administrativas de esos funcionarios queden en el aire y parte de esas resoluciones está lo actuado por la fiscal Diana Salazar, quien investigó los casos de corrupción que salpican a Correa y Jorge Glas. De hecho, ella consta en la lista de Correa como el sexto punto de su plan de retorno: que se enfrente a la "verdadera justicia".