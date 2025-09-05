Política
05 sep 2025 , 12:56

El oficialismo criticó la decisión de la Corte Constitucional sobre la Consulta Popular

ADN critica la decisión de la Corte Constitucional y anuncia que insistirá. Los legisladores de esa bancada acusan al organismo de no conectar con la realidad del país.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Patricio Díaz
Canal WhatsApp
Newsletter

El oficialismo criticó la decisión de la Corte Constitucional (CC) al no dar paso a parte de las preguntas para consulta popular presentada por el presidente de la República, Daniel Noboa. Los legisladores de ADN cuestionaron a los jueces porque dicen no están conectados con la realidad que viven los ecuatorianos.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, dijo que la decisión la CC es indignante; sin embargo, el ejecutivo contemplaba esa posibilidad. El presidente de la República, Daniel Noboa, previo a conocerse la respuesta de la Corte Constitucional, anunció incluso una fecha para la consulta popular durante una entrevista con Univisión.

En el oficialismo, por ahora, mantienen la fecha anunciada para la consulta con las preguntas avaladas por la Corte y sobre el resto insistirán.

En la oposición también tomaron postura apoyando la decisión de la Corte Constitucional. El presidente no ha emitido aún un pronunciamiento sobre el dictamen de la CC. Sus legisladores dicen que esperan su posición para definir los siguientes pasos.

Le puede interesar: El riesgo país de Ecuador baja a 733 puntos, el nivel más bajo desde febrero de 2022

Temas
reacciones
consulta popular
pregunta
Zaida Rovira
Corte Constitucional
Daniel Noboa
Ecuador
Quito
Noticias
Recomendadas