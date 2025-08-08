¿Noboa se equivocó al tramitar sus leyes por la vía urgente, exponiéndose al veredicto de la Corte Constitucional?

La Corte Constitucional admitió a trámite las denuncias de inconstitucionalidad de las leyes de <b>Inteligencia, Solidaridad e Integridad, </b>que fueron aprobadas por la mayoría oficialista en el <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/consulta-popular-corte-constitucional-control-politico-EX9891655 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/corte-constitucional-demandas-inconstitucionalidad-composicion-politica-XD9885918 target=_blank></a></b>