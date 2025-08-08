La noticia a fondo
Daniela Maggi
08 ago 2025 , 06:30

¿Noboa se equivocó al tramitar sus leyes por la vía urgente, exponiéndose al veredicto de la Corte Constitucional?

El presidente Daniel Noboa cometió un error de forma al enviar las leyes como económicas urgentes, ¿se evitaba un problema con la Corte Constitucional si seguía el trámite correspondiente?

    Manifestaciones en la Corte Constitucional, a favor de la inconstitucionalidad de Daniel Noboa.
    Propio

    El presidente Daniel Noboa depende políticamente de la Corte Constitucional (CC), tanto para la aprobación de las tres leyes que impulsó, y que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, como para dar paso a la consulta popular que plantea.

    Eso ha provocado que el Gobierno inicie una campaña contra la CC con declaraciones concertadas de los ministros del gabinete, el mismo Presidente y hasta la convocatoria de una marcha. A la par, también se activó una campaña en redes sociales, desde cuentas incógnitas y se han publicado vallas publicitarias para responsabilizar a la Corte por la violencia en el país.

    Daniel Noboa, en manos de la Corte Constitucional

    La Corte Constitucional admitió a trámite las denuncias de inconstitucionalidad de las leyes de Inteligencia, Solidaridad e Integridad, que fueron aprobadas por la mayoría oficialista en el Legislativo.

    De manera provisional, suspendió ciertos artículos, hasta que el trámite correspondiente avance, eso incluye recibir los aportes de la Presidencia y Asamblea Nacional, en el plazo de 15 días, para que justifiquen las leyes. Posteriormente, el juez ponente elaborará un proyecto de sentencia que será sometido a votación por los demás magistrados.

    Las organizaciones sociales cuestionaron el fondo de las leyes, porque podrían vulnerar derechos; pero también la forma, es decir, que se presentaron sin respetar la unidad de materia.

    El abogado constitucionalista, Daniel Gallegos, explica que esa observación es importante porque la Constitución da la facultad de tramitar más de un proyecto económico a la vez en contexto de estado de excepción, la Corte verificará si se respetó ese principio.

    Gallegos aclara que el pronunciamiento se limitará únicamente a las observaciones que se presentaron en las demandas.

    La Corte Constitucional no tiene un plazo establecido para emitir un pronunciamiento. Según el experto, en otras ocasiones, ha tardados entre dos a tres años, sin embargo, recuerda que el tribunal de la sala de admisión pidió que se priorice el trámite, por lo que es probable que se despache en cuestión de meses.

    Entonces, si las leyes están en pausa, ¿valía la pena que Daniel Noboa apresure el trámite con leyes económicas urgentes? ¿Evitaba el problema con la Corte si se regía al trámite que correspondía?

    Con una Asamblea Nacional a su favor, Noboa podía acelerar los procesos, aunque en la ley consta que los proyectos deben despacharse en las comisiones en el orden en el que llegan y cada una podía tomar un aproximado de dos meses hasta aprobarse.

    Aun así, podían presentarse demandas de inconstitucionalidad por el contenido, incluso varios años después.

    En manos de la Corte también está la decisión de qué hacer con los artículos observados. Es decir, si se eliminan, se cambian parcialmente, si el efecto es retroactivo, etc.

    El Presidente responde en el plano de la comunicación política

    Los ataques contra la Corte Constitucional ha incluido la comunicación directa desde el Gobierno e indirecta, desde otros espacios.

    El video en el que aparece la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, con el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, rodeados de militares y policías, fue el primer mensaje frontal y oficial contra la Corte Constitucional.

    Luego, Noboa aprovechó un evento para convocar a una marcha contra la Corte, que será el próximo martes 12 de agosto.

    "No podemos permitir que nueve personas entronadas, que ni siquiera quieren aparecer en foto, vienen y nos tiran abajo las leyes que les pueden dar seguridad a cada uno de ustedes, las leyes que le pueden dar paz a su familia", dijo el Presidente.

    Los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo; y de Interior, John Reimberg, también aparecieron a defender el trabajo del bloque de seguridad y dijeron que necesitan de las leyes para enfrentar la violencia.

    Sin embargo, también está activa una campaña de desprestigio en redes sociales, desde cuentas anónimas, y se ha colocado vallas en las calles de Quito para presionar a la Corte. La tarde de ayer, 7 de agosto, circuló un boletín de prensa de un supuesto colectivo en el que aseguran que debido a la suspensión de los artículos hubo un incremento de muertes violentas.

    El analista político Giuseppe Cabrera dice que Noboa pone en una figura de actor político a la Corte Constitucional, cuando no tiene esta característica por naturaleza, por eso, ve que la respuesta de los jueces no va a estar en el campo de la comunicación política, sino únicamente de la jurisprudencia.

    Al experto no le asombraría que Noboa opte por opciones como una Asamblea Constituyente para eliminar de su camino a los jueces incómodos de la CC.

