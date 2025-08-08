Política
08 ago 2025 , 19:53

El CNE espera que las preguntas de la consulta popular estén definidas hasta finales de agosto

La organización de los comicios comenzará después de que el presidente Daniel Noboa emita el decreto que confirme las preguntas ya avaladas por la Corte Constitucional (CC).

   
El Consejo Nacional Electoral (CNE) prevé que hasta finales de agosto se definan todas las preguntas de la próxima consulta popular y referendo, con el objetivo de que el proceso pueda desarrollarse en diciembre. La organización de la jornada solo podrá comenzar una vez que el presidente de la República, Daniel Noboa, emita el decreto que confirme las preguntas ya avaladas por la Corte Constitucional (CC).

El jueves 7 de agosto, la CC dio luz verde a la pregunta sobre eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país. Sin embargo, el presidente Noboa anunció que presentará otras cinco preguntas adicionales, mientras que la Asamblea Nacional aprobó recientemente una más, relacionada con la eliminación del financiamiento público a las organizaciones políticas.

De acuerdo con la ley, para las preguntas aprobadas por la Asamblea hay un plazo máximo de 45 días para convocar a referéndum, y de hasta 15 días para aquellas enviadas directamente por el Ejecutivo. Estos plazos pueden unificarse y, si se opta por el periodo más corto —15 días—, el CNE tendría 60 días adicionales para organizar el proceso, lo que sumaría un total de 75 días.

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, advirtió que, para cumplir con la fecha del 30 de noviembre, mencionada por la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, es indispensable obtener la aprobación de la Corte y el decreto presidencial a más tardar a mediados de septiembre.

En cambio, el vocal José Cabrera considera que la opción más viable sería realizar la consulta el 14 de diciembre, como lo propuso inicialmente el presidente Noboa, para cumplir con los plazos legales y garantizar la logística electoral.

Una vez se confirme el número definitivo de preguntas, el CNE podrá definir el tamaño de la papeleta, el padrón electoral y el presupuesto necesario. A modo de referencia, la consulta popular de abril de 2024, que incluyó 11 preguntas, tuvo un costo aproximado de 60 millones de dólares.

