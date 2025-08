La propuesta de que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser sujetos a un juicio político, dentro de las siete preguntas que el presidente Daniel Noboa busca que sean votadas en una consulta popular, no es una retaliación política, afirma Zaida Rovira, ministra de Gobierno.

Aquella interrogante fue difundida por el mandatario en redes sociales, después que magistrados de la Corte suspendieran preventivamente 25 artículos de tres leyes impulsadas por el Gobierno y su bancada: Integridad Pública, Solidaridad Nacional e Inteligencia.

En una entrevista en Contacto Directo, Rovira aseveró que este organismo está por encima de todo. "No está sometido a control político, no está sometido a la contraloría social. No tiene ningún tipo de límites", comentó.

También calificó que ciertos principios son exagerados para adecuar las normas según su conveniencia. "Para nadie es desconocido que los jueces de la Corte Constitucional tienen sus agendas propias y que lamentablemente estas no coinciden con el bienestar de la ciudadanía", expresó.

Rovira mencionó que más que llevar a los jueces a un juicio político, la propuesta busca que exista un control político y que esta se explicará en los anexos de las preguntas. Este texto será revelado pronto por Carolina Jaramillo, vocera presidencial, dijo la ministra.

También reseñó que el Gobierno no considera a la Corte Constitucional como un enemigo político, pero que creen que sus decisiones le dan la espalda a la Policía y las Fuerzas Armadas. "Pasa a ser un emigo de la ciudadanía", sentenció.