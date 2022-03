Tras el desplante de una mayoría de los asambleístas en la reciente sesión virtual 759 del Pleno de la Asamblea Nacional, la cual fue convocada a las 22:00 de este 26 de febrero del 2022, quedan dudas sobre el futuro de la presidenta Guadalupe Llori.

Solo 67 de los 137 legisladores se conectaron vía virtual a la sesión, eludiendo la orden del día.

Tanto legisladores de UNES, Partido Social Cristiano y algunos de Pachakutik conforman la lista de ausentes. Esto levanta el camino para conseguir los votos que permitan activar una comisión especial que califique su desempeño.

Pero para Dalton Bacigalupo, integrante de ID, lo sucedido el pasado sábado no es un mensaje totalitario de una "mayoría confirmada".

“Se quiere introducir un proceso de destitución a la presidenta Llori de manera ilegal desde varias bancadas, y el problema principal es que no están siguiendo el procedimiento que manda la Ley Orgánica de la Ley de la Función Legislativa, que señala claramente que el trámite de destitución de las autoridades será el mismo establecido para la de los asambleístas; la comisión que se conformaría no puede hacer lo que le da la gana, tiene que ceñirse a un procedimiento establecido, que no es tan rápido ni urgente como lo quiere hacer esa supuesta mayoría”, explicó Bacigalupo a este medio.

"Mañana puede ser acusada, pero se debe respetar el debido proceso", insistió Bacigalupo.

Ante la incertidumbre en la Asamblea, este miércoles regresan las sesiones presenciales, pero recién para el jueves habrá una sesión del pleno.