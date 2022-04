"No es descartable que la pirámide de 'Don Naza' siga funcionando con el resto de su estructura"

El Ministerio de Defensa es un complejo militar con varios puntos de seguridad y control en donde funcionan las comandancias del Ejército, la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y la Armada Nacional.

Para acceder a esas instalaciones, los uniformados piden a los visitantes que se identifiquen con sus documentos personales y se necesita de una cita previa. También deben pasar por máquinas detectoras de metales y otros filtros de seguridad.

Sin embargo, Miguel Ángel Nazareno, conocido como ‘Don Naza’, accedió ese complejo el pasado 7 de abril y logró escapar. Cinco personas que se encontraban con él fueron apresadas para las investigaciones. El jefe de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, Juan Carlos López, informó que seis militares, entre ellos un oficial, son indagados porque supuestamente lo ayudaron a evadir las seguridades en la parte posterior del recinto para que pueda salir.

Acotó que esa fue la tercera vez que ‘Don Naza’ accedió al Ministerio. Antes lo hizo el 15 de marzo y el 4 de abril. A raíz de esos hechos, una serie de críticas cayeron sobre las Fuerzas Armadas y los controles de seguridad. Ante ese escenario, Wagner Bravo, general en servicio pasivo de la Fuerza Terrestre, hace un análisis sobre los controles en los accesos a los edificios de las FF.AA. y la realidad sobre las redes captadoras de dinero.

¿Qué lección nos deja el caso Big Money?

Cuando ocurrió el caso del notario Cabrera en Machala, provincia de El Oro, hace 17 años, el país era un caos porque el señor al parecer tenía como 15 años en esa actividad y tenía supuestos inversionistas de todas partes del país. Cuando él murió, Machala se descontroló. Hubo gente que quería romper las puertas, personas trataron de ingresar a las oficinas del notario por las ventanas, incluidos militares, con las disculpas del caso, que iban a recuperar su dinero. No obstante, ahora que falleció el señor Nazareno no pasa nada en Quevedo.

Eso llama mucho la atención ¿Cuál es su lectura de eso?

Mi apreciación personal es que hay dos cosas. La primera es que él ya dejó esa actividad y nadie más tenía invertido. En la segunda no es descartable que la pirámide de Nazareno siga funcionando con el resto de su estructura y la gente está segura de que le van a seguir devolviendo la plata y pagando, a sabiendas de que es un delito. Creo que vivimos una crisis de valores, principios y convivencia pacífica en Ecuador.

¿Cómo analiza el rol de la justicia en este caso?

A pesar de que la fiscal de Quevedo presentó 80 elementos de convicción, el juez sobreseyó a Nazareno días después de su muerte y a quienes supuestamente son parte de la red de captación de dinero. Hay que recalcar que eso es un delito aunque él haya fallecido. El excabo debió haber sido judicializado desde junio del año pasado cuando explotó lo que estaba sucediendo. El problema es que ahora, en la mente de los civiles, militares, policías y todos los que hayan tenido dinero ahí, quedará que las pirámides no son un delito y mañana va a aparecer otro que hará lo mismo y como no le pueden judicializar la gente seguirá arriesgándose.

¿Hubo fallas en las seguridades del Ministerio de Defensa?

En el Ministerio de Defensa se realizan trámites administrativos. La planificación operativa que hacen las Fuerzas Armadas tiene otro tipo de restricción al interior de cada uno de los edificios. No obstante, al ser una institución pública, todos los ecuatorianos pueden tener acceso como a cualquier otra entidad del Estado, pero con los filtros correspondientes para que no vayan a realizar ningún otro tipo de actividad. Es por eso que cuando alguien va al Ministerio de Defensa lo primero que le piden es la cédula de identidad para pueda ingresar. Luego pasa por el detector de metales para verificar que no lleve armamento o explosivos.

¿Nazareno cumplió los filtros de seguridad?

A mí me parece que en las dos primeras veces él entró como cualquier otro ciudadano, pudo haberse identificado y decir a dónde iba. Eso pasó, pero recordemos que Fuerzas Armadas, y el Ejército en especial, le obligaron de una otra forma a este señor a salir de la institución.

¿Cómo?

En junio del año pasado se enteraron a través del sistema de inteligencia y contraingeligencia de que este excabo estaba realizando una pirámide, pero al no ser considerado eso delito porque no hubo el fallo de un juez, el caso no se judicializó y no se lo pudo dar de baja. Entonces, se le obligó de una u otra forma a salir para que continúe con su actividad. Lo que recalco es que a Nazareno lo sobreseyeron y no hubo un delito en su contra y él pudo haber dicho que no hizo algo malo. No obstante, desde mi punto de vista, él si cometió un ilícito de acuerdo al artículo 323 del COIP. Se trata de captación ilegal de dinero y tenía que haber sido judicializado apenas se conoció su actividad a través de la prensa.

¿Qué dijo ante los medios de comunicación?

Si usted le revisa los vídeos del señor Nazareno, correspondientes al año pasado, cuando se armó el todo el escándalo de Big Money, él manifestó que no es un negocio ilícito. Al preguntarle que cómo él podía pagar en una semana el 90% de interés, contestaba que sus inversiones son legales y las desarrollaba a través de negocios de venta de madera y no recuerdo algo más, lo cual no es creíble. Por eso ahora la Superintendencia de Bancos nos dice que hay ocho pirámides.

¿Considera que hubo fallas en la garita del Ministerio de Defensa porque, tras haberse identificado Nazareno, los soldados que estaban de guardia tenían que notificarlo a la Policía?

En la tercera vez, a él tampoco se le podía haber capturado porque no tenía orden de detención, no tenía delito.

¿Qué pasó en el estacionamiento en donde se detuvo a cinco personas y un carro?

Allí hay un punto previo en donde la gente se identifica y hay un parqueadero para los vehículos. Mi hipótesis es que a estas personas les pidieron que se identificaran, pero les descubrieron que ingresaron con un automotor robado, con cerca de USD 180 000 que no fueron justificados y un arma. Entonces, la denuncia que presentó el ministro de Defensa es infiltración a una entidad restringida.

¿Y Nazareno?

Me parece que se dio cuenta que fueron detectados y emprendió la fuga con las consecuencias para su vida que todos conocimos después.

Es muy grave que un carro con personas que llevaban una alta suma de dinero y un arma ingresen a un complejo militar...

A ver, no podemos tapar el sol con un dedo. Creo que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con ese 82% de aceptación que tienen ante la gente, somos referentes en actividades. Para mala suerte este señor inició su negocio no sé si con los militares y la con la población civil, pero veíamos que en Quevedo hubo grandes cantidades de personas iban a dejar dinero dónde él y se debe haber contaminado, porque hay que decirlo claramente, a algún personal quizás de oficiales y de tropa de las FF.AA. Entonces, lo digo como hipótesis, si él fue con una gran cantidad de dinero (al Ministerio de Defensa) era para receptarlo para su pirámide o pagar intereses de ella, eso no lo podemos negar. Por eso se decomisó una computadora, ahora debemos esperar las pericias informáticas de la Fiscalía. Así se determinará lo que Nazareno estuvo haciendo ese día allí y con quienes se encontraba. Eso no lo podemos permitir.

¿Fallaron los filtros de seguridad?

En las dos primeras se cumplió el procedimiento, no pudieron acusarle de nada. En la tercera me parece que hubo un poco de falla al revisar al vehículo que ingresó. Si lo controlaban al inicio, posiblemente se podía detectar. Por eso las FF.AA., a través de un proceso administrativo interno, se está analizando los procedimientos de algunos oficiales y personal de tropa que estuvieron en el servicio de guardia en ese momento para ver si hubo falencias de seguridad o complicidad.

¿Cree que los resultados de esa investigación se den a conocer?

El comandante el Ejército nos ha dicho que posiblemente en tres semanas se conozca lo que realmente pasó.