'Don Naza': quevedeños dudan de la muerte de Miguel Ángel Nazareno

La muerte de Miguel Ángel Nazareno, conocido popularmente como "Don Naza", no termina de convencer a los residentes de Quevedo, sede de la ficticia empresa Big Money.

"No sé mi señor si murió o no murió. Puede ser un chantaje. La gente sabe que no es seguro. Por tanta maldad que hizo pueden estar haciendo montaje los manes, ya sabe con la plata hacen lo que sea", dijo este fin de semana Manuel Granizo, un habitante del cantón fluminense.

Al igual que él, decenas de quevedeños dudan del fallecimiento de Nazareno, quien, de acuerdo a la Policía Nacional, fue hallado sin vida la mañana del jueves 14 de abril, en Quito.