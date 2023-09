Dijo que la Corte Constitucional (CC) es el máximo organismo de control, interpretación y administración de justicia que está por encima de la decisión de un juez ordinario . "Se ha creado esta veeduría teniendo un dictamen interpretativo previo de la CC. Ni siquiera nos han informado al Pleno del Cpccs y eso es lo que he venido diciendo. Se tomó una decisión unilateral, no nos informaron a todos los consejeros. Ahora, lo que se ha hecho es que el coordinador jurídico y el subcoordinador nacional de control social han sido los que dieron paso a la veeduría".

A su juicio, lo cuestionable es que un coordinador o subcoordinador tienen más autoridad que los consejeros y por eso no acató el cumplimiento de la sentencia. No ha dialogado con Vera porque le pareció una falta de respeto que se haya enterado sobre la existencia de la sentencia por medios de comunicación y no haya informado a todo el Pleno del Cpccs. "Todos tenemos la misma legitimidad".

Le preocupa el silencio de sus colegas. Solo hay comunicados de los consejeros Mishelle Calvache y Andrés Fantoni, pero faltan pronunciamientos de Augusto Verduga, Johanna Verdezoto y Betsy Saltos. Criticó que Vera recién preguntó al Cpccs lo que se debe hacer en cuanto al tema y eso ha provocado una encrucijada constitucional.

Por eso, considera que hubo desacato por parte de Alembert Vera. "Esto se debió haber preguntado y apelado incluso. En mi comunicado del pasado 31 de agosto, puse que se le pregunte a la CC sobre lo que teníamos que hacer". Todo lo que está sucediendo se pudo evitar y ahora se sigue desestabilizando al Cpccs.

