El movimiento Mover rechaza proceso del CNE para eliminarlos del registro de organizaciones políticas

El Consejo Nacional Electoral (CNE), decidió iniciar el proceso de cancelación del movimiento político Mover, antes Alianza Pais, porque no cumplió con los parámetros mínimos para mantenerse en el registro de organizaciones políticas.

La razón presentada por el CNE, está sustentada en no haber llegado a los mínimos en las elecciones presidenciales de 2021 y seccionales de 2023.

Lea más: El Movimiento Alianza Pais, hoy conocido como Mover, desaparecerá

Sin embargo, los directivos de Mover, en rueda de prensa, indicaron que la única manera de que pueda desaparecer la organización es “justamente a través de este tipo de acciones que no necesariamente responden a temas de carácter institucional, y nosotros en el ámbito legal vamos a llevar adelante todo las acciones que sean necesarias”, dijo René Espín, secretario de Mover.

Además, añadieron que en el último proceso electoral fueron parte de una alianza, la Alianza Democrática Nacional, donde dos organizaciones políticas, la lista 4 y la lista 35, fueron las que apoyaron la candidatura de quienes hoy administran el país, “también dentro de la Asamblea Nacional tenemos 14 asambleístas producto de esta alianza”, mencionaron.

Lea: La Acción Democrática Nacional de Daniel Noboa busca convertirse en movimiento político

El CNE verificó que la organización no cumplió con el 4 % de los votos válidos que es lo que exige la ley. Los antecedentes se remontan a los últimos dos años, ya que en 2021 no obtuvieron ni un asambleísta, y en 2023 apenas cuatro alcaldías y 25 concejales en 13 cantones, lo que ocasiona que no puedan mantenerse vigentes.

De su parte, el asambleísta Jonathan Parra expresó que “la decisión netamente responde a dos grupos de poder que están detrás de esta decisión y que son los que están presionando para que eliminen a un movimiento como Mover que es un movimiento de gente honesta, que puede mostrar sus cuentas bancarias”.

Parra siguió hablando del tema y dijo que no se van a quedar callados, pero sin embargo no dio nombres de quienes serían los que están detrás de este objetivo y manifestó: