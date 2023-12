El Movimiento Alianza Pais, hoy conocido como Mover, desaparecerá

Alianza Pais, lista 35, fue uno de los movimientos políticos que durante una década ganó casi todos los procesos electorales. Hoy, después de 17 años y con otro nombre, tiene partida de defunción.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), aprobó este jueves el proceso para su cancelación del registro de organizaciones políticas.

Lea: El Gobierno y el CNE planean unir la reforma legislativa y consulta popular

Aunque la ley da innumerables oportunidades a los partidos y movimientos para no desaparecer, en el caso de la organización, ahora conocida como Mover, no obtuvo los resultados mínimos para sobrevivir. Esto incluye, por ejemplo, no alcanzar el 4 % de votos válidos en dos elecciones pluripersonales consecutivas a escala nacional.