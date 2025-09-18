Mishel Mancheno y Nuria Butiñá presentan las pruebas de cargo y descargo sobre presuntos cobros de diezmos en la Asamblea Nacional

En la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional se presentan, el 18 de septiembre, las pruebas de cargo y descargo en la investigación que se realiza por presunto cobro de diezmos de por parte de la legisladora correísta, Nuria Butiñá.

La denuncia se realizó el 25 de agosto, por la primera vicepresidenta de la Asamblea y legisladora de ADN, Mishel Mancheno. A ella acudió un exasesor de Butiña, Iván Darío Castro, quien denunció la exigencia de aportes económicos y otros requerimientos de carácter personal y laboral.

Una vez que concluya la sustanciación de la denuncia, y de conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), el Comité de Ética elaborará un informe que será remitido al Pleno del Legislativo para su conocimiento, deliberación y resolución.