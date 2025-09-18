Mishel Mancheno y Nuria Butiñá presentan las pruebas de cargo y descargo sobre presuntos cobros de diezmos en la Asamblea Nacional

En la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional se presentan, el 18 de septiembre, las pruebas de cargo y descargo en la investigación que se realiza por presunto <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/asamblea-comite-etica-inicio-tramite-denuncia-contra-legisladora-nuria-butina-MB10000941 target=_blank>cobro de diezmos</a> de por parte de la <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/asambleista-mishel-mancheno-denuncia-cobros-indebidos-legisladora-revolucion-ciudadana-AY9980002 target=_blank></a> <b></b>