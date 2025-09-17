Política
17 sep 2025

Daniel Noboa reafirma que buscará una Asamblea Constituyente

Noboa enviará esta pregunta a la Corte Constitucional. El Primer Mandatario buscará reformar la Constitución.

   
    El presidente Daniel Noboa durante un evento gubernamental en Napo.( Flickr Presidencia )
El presidente Daniel Noboa reafirmó la noche de este miércoles 17 de septiembre su intención de convocar a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna.

En una misiva difundida en sus redes sociales, explicó que ha intentado incorporar reformas en la Constitución para que la ciudadanía se pronuncie, pero fueron negadas por la Corte Constitucional "a base de puro activismo político".

Con este contexto, Noboa enviará la pregunta a la misma Corte Constitucional para que, de ser aprobada, se incluya en la próxima consulta popular 2025. Si esto sucede, la ciudadanía decidirá si quiere o no una Constituyente.

LEA: Consulta Popular: una de las preguntas consiste en prohibir el uso de la imagen de una persona sentenciada en campañas electorales

"Una Constituyente que devuelva el poder al pueblo y que saque al país del secuestro institucional. Esta vez serán los ecuatorianos quienes decidan el marco normativo de un nuevo Ecuador; la base del país que construyamos juntos. Pues, si algo nos caracteriza como proyecto, es la firme convicción que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad", sentenció Noboa en su escrito.

Noboa ha tenido una creciente tensión con la Corte Constitucional, pues el máximo órgano de interpretación constitucional suspendió temporalmente artículos de leyes que él calificado como claves para combatir al crimen organizado.

La CC también no ha dado paso a ciertas enmiendas. De hecho, una de sus propuestas buscaba que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser enjuiciados políticamente. Lo que finalmente no pasó.

LEA: Noboa envía a la Corte Constitucional propuesta corregida sobre reducción de número de asambleístas

