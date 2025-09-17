Daniel Noboa reafirma que buscará una Asamblea Constituyente

El presidente <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/daniel-noboa target=_blank>Daniel Noboa</a> reafirmó la noche de este miércoles 17 de septiembre su intención de convocar a una <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/asamblea-constituyente target=_blank>Asamblea Constituyente</a> para reformar la <b>Carta Magna</b>. En una misiva difundida en sus redes<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-preguntas-consiste-prohibir-uso-imagen-persona-sentenciada-campanas-electorales-JC10126078 target=_blank></a>