Daniel Noboa reafirma que buscará una Asamblea Constituyente

El presidente Daniel Noboa reafirmó la noche de este miércoles 17 de septiembre su intención de convocar a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna.

En una misiva difundida en sus redes sociales, explicó que ha intentado incorporar reformas en la Constitución para que la ciudadanía se pronuncie, pero fueron negadas por la Corte Constitucional "a base de puro activismo político".

Con este contexto, Noboa enviará la pregunta a la misma Corte Constitucional para que, de ser aprobada, se incluya en la próxima consulta popular 2025. Si esto sucede, la ciudadanía decidirá si quiere o no una Constituyente.

