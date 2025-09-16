Política
16 sep 2025 , 16:17

Noboa envía a la Corte Constitucional propuesta corregida sobre reducción de número de asambleístas

El Primer Mandatario acogió las observaciones de la Corte Constitucional para que su propuesta llegue a referéndum.

   
    El presidente Daniel Noboa durante un evento oficial el 16 de septiembre.( Flickr Presidencia )
Fuente:
propia
Juan Pinchao
El presidente Daniel Noboa corrigió su propuesta para reducir el número de asambleístas y la envió a la Corte Constitucional (CC) para su revisión.

En la víspera, la Corte Constitucional no dio paso a esta propuesta de enmienda porque en los considerandos no se explicaba que de aprobarse, la Asamblea pasará de tener 151 a 73 legisladores.

LEA: Consulta popular 2025: preguntas de financiamiento a partidos políticos y trabajo por horas pasarán a la papeleta

Tampoco se detallaba cómo se organizaría la distribución de esos 73 escaños. Ahora se indica que se hará de la siguiente forma:

  • 10 asambleístas por circunscripción nacional
  • 57 asambleístas por circunscripciones provinciales
  • 6 asambleístas por distritos electorales del exterior

    • LEA: El ABC de la consulta popular y referendo de Daniel Noboa: plazos, contenido, legalidad

    Así se plantea la pregunta

    En la corrección, el Primer Mandatario incluyó todas estas observaciones con el objetivo de que pase los dos filtros de la Corte Constitucional y llegue a un referéndum y consulta popular.

    La pregunta fue planteada así:

    Quote

    ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?

    ¿Consulta y referéndum se hará el 30 de noviembre?

    El 15 de septiembre, la Corte Constitucional también dio paso a dos preguntas, aunque con modulaciones: la del trabajo por horas exclusivamente para el sector turismo; y la de retirar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas. No se abarcó la posibilidad de eliminar el dinero que reciben los partidos para las campañas electorales, porque debía preguntarse por separado.

    El Ejecutivo manejaba la posibilidad de que la consulta popular y referéndum se efectúe el 30 de noviembre. Pero con los traspiés, esa fecha está en duda.

    LEA: Una de las preguntas de la consulta popular permiten prorrogarse a las autoridades de control

