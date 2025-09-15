Política
Consulta popular 2025: preguntas de financiamiento a partidos políticos y trabajo por horas pasarán a la papeleta

La pregunta referente a los partidos políticos tuvo un ajuste. Mientras que la iniciativa para reducir el número de asambleístas no pasó el filtro final.

   
    Edificio de la Corte Constitucional en el norte de Quito.( API )
Juan Pinchao
Dos de tres preguntas del Gobierno para la consulta popular y referéndum 2025 pasaron el último filtro de la Corte Constitucional (CC) y en consecuencia irán a la papeleta para la decisión de la ciudadanía en las urnas.

Las preguntas que tuvieron luz verde son aquellas para retirar el financiamiento estatal a los partidos políticos y el trabajo por horas exclusivamente para el sector turismo.

La pregunta que no pasó es la reducción del número de asambleístas.

Partidos políticos

Respecto a la pregunta concerniente a los partidos políticos, la ciudadanía solo se pronunciará sobre la eliminación del fondo partidario permanente, que es el dinero que iba a las organizaciones políticas para su funcionamiento, formación de cuadros, entre otros.

Pero la Corte no dio paso a que en la misma pregunta se plantee la eliminación que el Estado da a los partidos y candidatos para su promoción electoral en las campañas. La CC tomó esta decisión porque se mezclaban temas diferentes y se forzaba un voto en bloque.

Trabajo por horas

La CC declaró constitucional la pregunta siempre que, en el sector turismo, se trate de la primera relación laboral y se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores.

Se excluyeron dos considerandos por contener información que podía inducir al voto.

Reducción de número de asambleístas

La Corte consideró que en el anexo de la pregunta no incluía información esencial para que la ciudadanía comprenda el alcance real de la reducción, como que la Asamblea pasaría de 151 a 73 legisladores, ni explicaba los criterios de redistribución de escaños por provincia.

En este sentido, se determinó que la propuesta, al no contener esta información relevante, carecía de claridad, lealtad e información objetiva. No obstante, se recordó que el "Ejecutivo puede presentar una nueva propuesta que cumpla con los estándares de claridad y lealtad exigidos por la Corte".

