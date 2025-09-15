Consulta popular 2025: preguntas de financiamiento a partidos políticos y trabajo por horas pasarán a la papeleta

Dos de tres preguntas del Gobierno para la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/consulta-popular target=_blank>consulta popular</a> y <b>referéndum 2025</b> pasaron el último filtro de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/corte-constitucional target=_blank>Corte Constitucional</a> (CC) y en consecuencia irán a la papeleta para la decisión de la <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/pregunta-consulta-popular-permiten-prorrogarse-autoridades-control-JA10107619 target=_blank></a>